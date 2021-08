Pernambucano A2: Ypiranga anuncia chegada de atacante para a competição

Recife, PE, 13 (AFI) – Nesta sexta-feira, o Ypiranga anunciou a chegada de Fabio Faquinha para a disputa da A2 deste ano. O jogador fez grande parte de sua carreira de Pernambuco e busca fazer sucesso em mais um time da região.

Faquinha tem em seu currículo passagens por clubes como Sete de Setembro, Vera Cruz, Vitória, Pesqueira, Barreiros, América e Cabense.

Na Série A2, o Ypiranga se encontra no grupo B, ao lado de Barreiros, Caruaru City, Pesqueira, Serrano, 1º de Maio e Petrolina. A estreia da Máquina será contra o Serrano no dia 5 de setembro, no Estádio Vianão, em Afogados da Ingazeira.

SPORT: Thiago Neves explica e fala sobre acordo com diretoria para pagamentos