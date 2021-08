Personale Consultoria abre NOVOS empregos pelo país

Personale Consultoria abre NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de especialização pelo país. São mais de 60 oportunidades abertas, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira todas as informações e como se inscrever!

Personale Consultoria anuncia vagas de emprego para profissionais de diversas áreas

A Personale Consultoria divulgou mais de 60 vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas funções em todo o país. Dentre as oportunidades, estão os cargos a seguir:

Assistente de Backoffice (Temporário) – Espírito Santo;

Recepcionista – Clínica Médica – exclusivo para PCD – Rio de Janeiro;

Recepcionista – Clínica Médica – exclusivo para PCD – Salvador;

Técnico em Coleta – São Paulo;

Desenvolvedor Front- End (REACT) – Rio de Janeiro;

Analista de Projetos Senior – Rio de Janeiro;

Analista de Suprimentos – Rio de Janeiro;

Analista de Custos – Rio de Janeiro;

Técnico de Física Termodinâmica – Rio de Janeiro;

Analista de Faturamento Hospitalar – Rio de Janeiro;

Analista de RH -JR- Temporária – Rio de Janeiro;

Analista de TI – Rio de Janeiro;

Analista de Precificação – Rio de Janeiro;

Assistente de Testes e Métricas de T.I – Rio de Janeiro;

Enfermeiro (a) Supervisor – Nefrologia – Ferista – São Paulo;

Enfermeiro (a) Supervisor – Nefrologia – São Paulo;

Analista de Custos Sr. – Rio de Janeiro;

Supervisor de Operações de Clínicas – São Paulo;

Técnico de Enfermagem Hemodiálise – Zona Sul/SP – Externa – São Paulo;

Assistente de Vendas Internas – Ativo e Receptivo – Rio de Janeiro;

Analista de Segurança da Informação – Rio de Janeiro;

Coordenador de Departamento Pessoal?- Rio de Janeiro;

Coordenador Financeiro – Rio de Janeiro;

Consultor Comercial Externo- MEI?? – Rio de Janeiro;

Técnico de Coleta Interior – São Paulo;

Consultor Comercial e Administrativo – Venda Técnica – Rio de Janeiro;

Técnica de Enfermagem – Rio de Janeiro;

Assistente Administrativo – Almoxarifado – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Personale Consultoria, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

Além disso, a empresa oferece salário conforme o cargo e mais os benefícios de vale transporte, vale alimentação, convênio médico e seguro de vida.

