Personale divulga NOVOS empregos no Rio de Janeiro

A Personale está finalizando a semana com muitas chances de contratação no Rio de Janeiro. Os interessados em uma oportunidade de recolocação no mercado de trabalho podem encontrar a possibilidade de garantir a carteira assinada. A empresa de consultoria em Recursos Humanos está intermediando o processo de recrutamento dos novos talentos! Veja como participar da seletiva!

Personale abre novos empregos no Rio de Janeiro

São várias oportunidades anunciadas para quem busca uma chance de contratação no estado carioca. As empresas contratantes disponibilizam plano médico, vale transporte, vale refeição e muitos outros. Confira quais são os cargos disponíveis pela empresa a frente das contratações!

Técnico de Dados e Indicadores – PcD;

Captador de Recursos Captação Externa;

Assistente Administrativo Comercial Pleno;

Estoquista – Clínica – SP;

Vendedor Externo;

Analista de Ouvidoria Jr. Temporário;

Tesouraria – Analista Financeiro;

Técnico Eletrônico Junior;

Técnico Eletrônico Senior;

Supervisor de Campo / Governanta / Mordomo / Assistente de Sala Concierge;

Analista de Faturamento Hospitalar;

Assistente Administrativo – Almoxarifado;

Técnica de Enfermagem;

Consultor Comercial e Administrativo – Venda Técnica;

Técnico de Coleta Interior SP;

Consultor Comercial Externo – MEI?;

Coordenador Financeiro;

Coordenador de Departamento Pessoal?;

Analista de Segurança da Informação;

Técnico de Enfermagem Hemodiálise – Zona Sul/SP – Externa.

Como se inscrever

A Personale está anunciando oportunidades e busca por talentos comprometidos com bons resultados. Para se candidatar a uma das vagas de sucesso, os candidatos podem acessar a página de inscrição e escolher entre uma das possibilidades. Em seguida, basta clicar no ícone de candidatura “Candidate-se” na página.

