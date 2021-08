Perto do rebaixamento à Série D, Paraná-PR vende grande promessa para clube da Série A

Curitiba, PR, 11 (AFI) – A situação financeira caótica do Paraná-PR não é novidade. O clube passa por diversos problemas fora de campo, além do desempenho abaixo dentro. A diretoria, então, precisa encontrar soluções e a primeira delas foi a venda da grande promessa Felipe Moura, de apenas 17 anos, ao Atlético-MG.

O zagueiro já está em Belo Horizonte e assinará um contrato até julho de 2024. O Paraná, pelo menos, mantém cerca de 50% dos direitos econômicos em uma futura negociação.

Felipe Moura começou a trajetória no futsal paranista, aos sete anos, mas logo foi para o futebol de campo. Disputou a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior e Brasileirão de Aspirantes, com apenas 15 anos.

O jovem defensor assinou contrato profissional em 2020 com o Paraná. As principais qualidades de Felipe Moura, por enquanto, passa pela boa saída de bola, a impulsão e o desarme. No Galo, o zagueiro irá integrar a categoria sub-17. A promessa, antes do acerto, já era observada por Flamengo e Fluminense.

Na vice-lanterna (9°) do Grupo B com nove pontos, o Paraná tem confronto direto na próxima rodada. Enfrenta o sétimo colocado Figueirense-SC, que tem 13, às 20 horas da segunda-feira (16), no Orlando Scarpelli.

O São José-RS, primeiro fora da zona de rebaixamento soma 11 e joga contra o Ituano-SP, no sábado, às 17 horas, no Novelli Júnior.