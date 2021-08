Peru pede para Internacional liberar Guerrero após jogo contra o Santos

Porto Alegre, RS, 18 (AFI) – Após retorno aos gramados, Guerrero já será convocado pela seleção peruana para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. O desejo do treinador Ricardo Gareca, ex-Palmeiras, é contar com o centroavante após o jogo contra o Santos.

A Federação Peruana deseja contar com o jogador a partir da próxima segunda-feira para começar os trabalhos visando os dois jogos das Eliminatórias. Um fator que pode ajudar a seleção é o bom relacionamento de Gareca com a diretoria do Internacional.

Ricardo Gareca conta com o jogador antes do prazo. Foto: Líbero

VOLTA DE GUERRERO

O atacante peruano passou por uma artroscopia no joelho no mês de junho e já disputou três partidas pelo colorado desde a volta. Inclusive, marcando gol na partida contra o Fluminense. Guerrero, nesta temporada, disputou 10 jogos e marcou dois gols.

