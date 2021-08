Pescador captura peixe com ‘dentes humanos’ e choca a internet

Um peixe nada comum foi capturado durante uma pescaria na Carolina do Nortes, Estados Unidos. Conhecido como sargo-de-dentes no Brasil, a criatura se diferencia bastante das outras espécies por causa dos seus ‘dentes humanos’. As informações são da BBC.

O americano Nathan Martin, quem fisgou o peixe, disse ao jornal local que a primeira coisa que notou no animal foi ‘a boca cheia de dentes’. A espécie possui várias fileiras de dentes molares e alguns caninos para esmagar as presas. Confira fotos:

Boca do peixe ‘sargo-de-dentes’ | Reprodução: Facebook