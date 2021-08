Pessoas com 20 anos podem se vacinar contra a covid-19 nesta quarta (18)

A partir desta quarta-feira (18), as pessoas com idade igual ou superior a 20 anos poderão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19. A estratégia começa às 8h e segue até as 21h, mas é preciso estar com o nome no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para receber o imunizante.

Pela manhã, das 8h às 12h, devem ir aos pontos os cidadãos com 21 anos ou mais, nascidos até 18 de agosto de 2000. Já no período vespertino, das 13h às 16h, será a vez das pessoas de 20 anos ou mais, nascidas até 18 de fevereiro de 2001. Durante a noite, das 17h às 21h, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 20 anos ou mais, nascidos até 18 de agosto de 2001.