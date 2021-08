Pessoas com 26 e 27 anos serão vacinadas contra covid-19 nesta segunda (9); veja locais

Pessoas com 26 e 27 anos serão vacinadas contra a covid-19 nesta segunda-feira (8) de forma escalonada. A imunização será exclusivas para as pessoas com essas idades, ou seja, quem tiver com idade superior a essas faixas etárias não devem buscar os pontos de imunização.

Para realizar a estratégia de intensificação, não haverá aplicação de segunda dose contra a Covid-19 e dos demais grupos prioritários; suspensão da Campanha de Influenza e das vacinas de rotina nos postos de saúde.

Todas as pessoas que se dirigem aos pontos de imunização devem verificar, através do site da secretaria municipal de saúde, se o nome já está habilitado para receber o imunizante.

Confira horários e pontos exclusivos para as pessoas com 26 anos nesta segunda (09)

08h à 12h: Devem buscar os pontos pessoas com 26 anos NASCIDAS DE 09 de agosto de 1994 a 09 de dezembro de 1994

13h às 16h: Devem buscar os pontos pessoas com 26 anos NASCIDAS DE 10 DE DEZEMBRO 1994 a 09 DE ABRIL DE 1995

17h às 21h: Devem buscar os pontos as pessoas de 26 anos NASCIDAS DE 10 DE ABRIL DE 1995 A 09 DE AGOSTO DE 1995

– PONTOS DE 08H ÀS 18H

Drivers: Shopping da Bahia

Pontos Fixos: USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Pirajá, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Cajazeiras X, USF Vila Nova de Pituaçu, USF João Roma.

– PONTOS DE 08H ÀS 21H

Drivers: Uninassau (Pituba); Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); Barradão; 5 Centro de Saúde; Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos); FBDC Cabula

Ponto fixo: Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); Barradão, 5 Centro de Saúde



Confira horários e pontos exclusivos para as pessoas com 27 anos nesta segunda (09)

08h às 12h: Devem buscar os pontos pessoas com 27 anos NASCIDAS DE 09 DE AGOSTO DE 1993 A 09 DE DEZEMBRO DE 1993

13h às 16h: Devem buscar os pontos pessoas de 27 anos NASCIDAS DE 10 DE DEZEMBRO DE 1993 a 09 DE ABRIL DE 1994

17h às 21h Devem buscar os pontos pessoas com 27 anos NASCIDAS DE 10 DE ABRIL DE 1994 a 09 DE AGOSTO DE 1994

– PONTOS DE 08H ÀS 18H

Drivers: PAF Ondina e FBDC Brotas

Pontos Fixos: USF Federação, USF Curralinho, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Colinas de Periperi, USF Resgate, USF Cajazeiras V, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Eduardo Mamede, FBDC Brotas

– PONTOS DE 08H às 21H

Drivers: Unijorge (Paralela), Faculdade Universo (Av. ACM), Vila Militar (Dendezeiros), Centro de Convenções e Shopping Bela Vista.

Ponto Fixo: Unijorge (Paralela), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), UBS Ramiro de Azevedo.