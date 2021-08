PicPay paga com Pix? Veja mais sobre essa modalidade para pagamento do aplicativo

O Pix, modalidade para pagamento lançada em 2020 por conta do Banco Central, é uma forma de transação eletrônica instantânea de dinheiro. Com grande popularidade, entrou rapidamente para um ranking de serviços financeiros mais usados pelos brasileiros, alcançando o 2º lugar. Dessa forma, pergunta-se: PicPay paga com Pix? O Notícias Concursos responde na matéria deste domingo (08).

PicPay paga com Pix?

Existem vários benefícios de utilização do Pix, sendo o principal deles a isenção de cobrança das taxas. Além do mais, as transferências podem ser feitas em todos os dias da semana, sendo úteis e não úteis, em todos os horários, comerciais ou não. E o PicPay paga com Pix?

O app PicPay, a mais conhecida carteira digital dos últimos tempos no Brasil, possibilita o uso do Pix a sua clientela. Dessa maneira, as pessoas que usam o app podem movimentar quantias de dinheiro usando o celular.

Além das movimentações do Pix serem realizadas em até 10 segundos, também podem ser realizadas em qualquer hora. Isso seja feriados e finais de semana, sem taxas e tarifas, como ocorre nas transações tipo DOC e TED.

Como usar o Pix dentro do PicPay

Para usufruir do Pix no app PicPay, é necessário somente cadastrar a chave pix no aplicativo, Esta chave pode ser e-mail, o CPF ou mesmo o número do celular da pessoa.

Entretanto, precisa ser a chave que não tenha sido cadastrada em outros bancos. Dessa maneira, após cadastrar a chave, a pessoa poderá mandar somente uma informação (a chave pix) para receber quantias de dinheiro através do Pix direto na carteira online.

Você Pode Gostar Também:

Caso deseje realizar um pagamento usando o pix, você deve:

Abrir o app PicPay e clicar na opção “Pix”;

Na seção Gerenciamento de Chaves, selecione a opção desejada;

Na próxima tela, selecione o ícone de pagamento ou recebimento.

O que seria o PicPay?

PicPay é o app de pagamentos e diversas outras transações que está disponível para sistemas operacionais do Android e do iOS. Através dele, a pessoa consegue realizar pagamentos de contas, boletos de compras, transferências entre contas e dividir a conta com colegas, tudo isso usando o celular.

A plataforma é uma carteira online, e é possível manter o dinheiro na poupança ou conta corrente, cartões de crédito, fazer parcelamento de contas e realizar transferência de dinheiro do app para uma conta do usuário. Também tem como receber um Pix de usuários fora do PicPay.

Além de tudo isso, a fintech fundada no Brasil em 2012 fornece cartão de crédito online chamado PicPay Card. Este, além de todas as funcionalidades tradicionais, oferece ainda cashback de 5% aos clientes.

A abertura de conta no PicPay, bem como o cadastro de chave no Pix são ações gratuitas que oferecem inúmeros benefícios aos usuários. Portanto, agora que você já sabe que PicPay paga com Pix, aproveite a funcionalidade e faça suas transações.