Pink Elephant cria novo conceito de entretenimento e lança dois destilados

A marca Pink Elephant criou um novo conceito de entretenimento, e na liderança dessa diferente proposta assumiram três empresários baianos – Nenel Rebouças, Alfredo Farani e Ricardo Andrade. Agora, o trio se une ao empresário paulista e dono da marca internacional no país, Giuliano de Luca.

Por conta da pandemia da covid-19, em que não se pode curtir festas ou boates, a marca lança dois rótulos de VODKA, uma premium e outra super premium. A ideia é que em breve, as garrafas estejam nas prateleiras, cardápios e deliverys dos mercados, delicatessens, bares e restaurantes de toda a região Nordeste. No conceito e vivência atual, os empresários desejavam que as pessoas pudessem aproveitar a magia da Pink de outras maneiras.

“Estamos bem conscientes de que desaceleração geral das experiências físicas e de corpo não é algo tão passageiro. Estamos buscando os novos hábitos e com isso trazendo o life style do elefante para se fazer presente em qualquer local, inclusive em casa. É evoluir e buscar excelência na experiência, seja ela qual for, e entregar um valor agregado tão interessante quanto o líquido que vai na garrafa”, afirma o empresário Nenel Rebouças.