PIS/PASEP: Veja como consultar o saldo no app da Caixa e BB

O PIS/Pasep é pago todos os anos aos trabalhadores com carteira assinada que se encaixam nos critérios de concessão. O abono salarial é destinado aos cidadãos da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep).

Ambos os grupos possuem cronograma diferentes e instituições financeiras para os repasses também distintas. O PIS é distribuído conforme o mês de nascimento do trabalhador pela Caixa Econômica Federal, já o Pasep é repassado de acordo com o número do NIS pelo Banco do Brasil.

Neste sentido, a Caixa possibilita que os trabalhadores que recebem o PIS façam consultas de seu benefício por meio de um aplicativo, o Caixa Trabalhador. Veja o passo a passo do procedimento a seguir:

Acesse o Caixa Trabalhador e faça o login; Clique em “Abono Salarial”; Em seguida, selecione “Exercício Vigente”; Pronto, o saldo disponível para o saque será visualizo na tela.

Além dessa plataforma, os trabalhadores podem realizar a consulta através do site do banco.

Com relação aos servidores públicos, que recebem o benefício por meio do Pasep, o Banco do Brasil também disponibiliza canais digitais para consulta. Confira como verificar o saldo do programa através do aplicativo BB Pasep:

Acesse o aplicativo BB Pasep; Informe o número de inscrição ou o número do CPF e a data de nascimento; Pronto, o saldo já será disponível para a consulta.

Outra opção de consulta é por meio do site oficial da instituição financeira.

Valor do PIS/PASEP

O valor do abono salarial PIS/PASEP depende do tempo de trabalho exercido pelo trabalhador no ano-base. O cálculo considera o salário mínimo vigente, que neste ano é de R$ 1.100, como a quantia máxima distribuída e a parcela mínima, R$ 92. Anualmente as parcelas são atualizadas conforme o reajuste do piso nacional.

Confira as proporções considerando o salário mínimo de 2021:

Proporção Valor 1 mês trabalhado R$ 92,00 2 meses trabalhados R$ 184,00 3 meses trabalhados R$ 275,00 4 meses trabalhados R$ 367,00 5 meses trabalhados R$ 459,00 6 meses trabalhados R$ 550,00 7 meses trabalhados R$ 642,00 8 meses trabalhados R$ 734,00 9 meses trabalhados R$ 825,00 10 meses trabalhados R$ 917,00 11 meses trabalhados R$ 1.009,00 12 meses trabalhados R$ 1.100,00

Requisitos para receber o PIS/PASEP

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos com carteira assinada no ano-base;

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração;

Ter seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

