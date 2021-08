Pistoleiro é preso por envolvimento em homicídio de jovem de 18 anos

Agentes da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), prenderam, nesta segunda-feira (16), mais um envolvido, no homicídio de João Paulo Ribeiro de Santana, ocorrido dia 29 de junho deste ano, em Arapiraca. De acordo com as informações do delegado Filipe Caldas, que coordenou os trabalhos, o acusado, de 27 anos, é um pistoleiro ligado a…

Agentes da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), prenderam, nesta segunda-feira (16), mais um envolvido, no homicídio de João Paulo Ribeiro de Santana, ocorrido dia 29 de junho deste ano, em Arapiraca.

De acordo com as informações do delegado Filipe Caldas, que coordenou os trabalhos, o acusado, de 27 anos, é um pistoleiro ligado a uma facção criminosa, que teria sido contratado pelo autor intelectual e mandante do crime, que foi preso no último dia 10 de agosto.

Segundo o delegado, o crime teria sido motivado por ciúmes. “A ex-namorada do autor intelectual foi para a casa de outro rapaz, após uma festa. Ele estava em Jaramataia, mas ligou para o irmão, um primo e um pistoleiro ligado a uma facção criminosa. Os três foram ao local, buscaram a ex-namorada do mandante e executaram a vítima, que era o rapaz que estava com ela, identificado como João Paulo Ribeiro de Santana”, revelou Filipe Caldas.

Lembre o caso:

Jovem é assassinado a tiros dentro de casa em Arapiraca

A prisão de hoje foi realizada na rua Miguel Correia de Amorim, no bairro Baixão, em Arapiraca.

O delegado disse ainda que as diligências continuam na busca de prender os outros dois envolvidos, que continuam foragidos.