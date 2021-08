Pix: como funciona para contas conjuntas e exclusão das chaves

Como funciona o Pix para contas conjuntas?

Conforme o BC informa, os titulares de contas conjuntas podem fazer e receber um Pix a partir da mesma conta. Ou seja, podem movimentar as contas transacionais os titulares dessas contas.

Assim, por exemplo, se o pai quiser que o filho possa movimentar a conta pelo Pix, ele deve cadastrá-lo como titular dessa conta. Não há a figura do dependente, como no caso dos cartões.

Chaves Pix – existe algum limite?

O BC informa que você pode vincular todas as suas chaves (CPF, número de celular e e-mail) a uma mesma conta. Dessa forma, quando o pagador iniciar o pagamento a partir de qualquer uma dessas informações, os recursos serão disponibilizados nessa mesma conta. Existe, no entanto, um limite de 5 (cinco) chaves por conta para pessoas físicas e de 20 (vinte) chaves por conta para pessoas jurídicas.

Como posso acessar as minhas informações sobre o cadastramento da chave Pix?

O relatório com a lista dos bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras e de pagamento com as quais o usuário possui uma chave Pix está disponível na página “Minha Vida Financeira” desde a noite do dia 04 de novembro de 2020. Nessa página, você encontrará as orientações para acessar essas informações pelo sistema Registrato.

No entanto, o BC informa que para saber o tipo de conta vinculada à chave indicada, o usuário deve entrar em contato com a instituição onde ele possui a conta.

É ainda possível que o usuário acesse diretamente a conta da sua instituição e, na opção “Minhas chaves”, verifique quais chaves estão cadastradas.

Portabilidade e/ou exclusão da chave

Se você efetuou o registro da chave em uma instituição e, na verdade, pretende cadastrá-la em outra, você tem duas alternativas:

Portabilidade:

você precisará acessar o canal da instituição de destino e requisitar a portabilidade de sua chave. Para isso, ao receber o pedido de confirmação da sua instituição de origem, você deverá acessar o dessa instituição e confirmar a portabilidade. O prazo para confirmação é de 7 dias.

Exclusão/Cadastro:

É possível acessar a opção “Minhas chaves” e excluir a chave cadastrada originalmente e então acessar o aplicativo da outra instituição e, também na opção “Minhas chaves”, efetuar o cadastro da respectiva chave.

Nessa opção, é importante lembrar que entre o período em que o cadastro original foi excluído e a confirmação do novo cadastro, essa chave não estará vinculada a nenhuma de suas contas.