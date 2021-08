PIX: golpes usam promessas de descontos para atrair vítimas; veja como se proteger

Mais um novo golpe do Pix vem sendo aplicado. O problema não está na funcionalidade, mas sim na maneira que os criminosos estão atuando. Veja o que foi descoberto e como não cair no golpe.

O golpe do Pix

Entre os golpes do Pix mais recentes, está a falsa mensagem de que bancos estão dando descontos para quem pagar a fatura pelo PIX. A descoberto foi feita pela empresa de segurança digital Kaspersky e as informações são do G1.

Neste tipo de golpe do Pix, os criminosos mandam mensagem para a vítima alegando que uma nova promoção surgiu e basta apenas fazer o pagamento pelo Pix, como se fosse um incentivo a utilização do sistema de pagamento eletrônico, mas na verdade tudo é um golpe.

Os criminosos conseguem alguns números encaminham a mensagem e junto um link para preenchimento de dados como o nome do titular, número do cartão de crédito, senha, data de validade, por exemplo. Quando os dados são preenchidos, uma chave Pix aparece na tela, que daria o suposto desconto, mas, na verdade, o valor se for transferido vai direto para conta do estelionatário.

Outro golpe com mesmo sistema tanto de envio de mensagem quando de texto similar, ao invés de pedir que você entre em um site e informe seus dados, passa a chave Pix diretamente para o seu número.

Os criminosos tem conseguido, inclusive, até enviar as mensagens por números curtos, que podem parecer que de fato a informação é legítima. Isso acontece porque, provavelmente, eles também estão tendo acesso ao sistema de disparo em massa de mensagens.

Como se proteger deste tipo de golpe?

A primeira recomendação é sempre buscar informações no canal oficial da empresa que supostamente te mandou mensagem. A promoção dita pelo criminosos de fato existe? E se existe a mensagem é verdadeira? Evite clicar no link, pois pode ser uma maneira do criminoso roubar ainda mais dados do seu celular.

Na dúvida, não insira seus dados em nenhum site e nem realize o Pix. Prefira entrar em contato com um canal oficial da empresa que está oferecendo o desconto.

Muitas vezes os criminosos também utilizam gatilhos mentais para te convencer, como, por exemplo, dizer que você foi um dos poucos selecionados ou então que a oferta é por tempo limitado ou até determinado dia.

Você pode estar lidando com profissionais neste tipo de golpe do Pix, por isso é importante desconfiar e confirmar as informações antes de sair entregando seus dados para os criminosos, além do possível prejuízo no bolso.