O que é o Pix?

Conforme informações oficiais, o Pix Saque e o Pix Troco são melhorias na ferramenta Pix, que veio para incentivar a eletronização dos pagamentos. Conforme informações do Banco Central do Brasil, o Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

Considerações gerais do Pix Saque e do Pix Troco

Conforme informações oficiais do BC, o Banco Central do Brasil, os objetivos públicos do Pix são: aumentar a capilaridade de pontos de saque para os usuários finais e melhorar as condições de oferta de saque pelas instituições digitais, promovendo maior competição no SFN.

Já a premissa do projeto é que o serviço esteja disponível para todas as pessoas que possuem conta em qualquer participante do Pix.

Pix Saque e Pix Troco – quais são os benefícios?

Conforme informa o BC, os benefícios do Pix Saque e Pix Troco são:

Mais opções e mais conveniência para os usuários;

Para o varejo: Fluxo de clientes;

Redução de custo com gestão de numerário;

Redução de risco de incidentes de segurança.

Para as instituições participantes do Pix:

Mais capilaridade da rede de saque e oferta de saque com menor custo.

Já para o sistema financeiro:

Maior competição;

Opção adicional para quem tem dificuldade de ofertar saque;

Mais capilaridade;

Economia com numerário.

Pix Saque e Pix Troco – confira alguns pontos importantes:

Não haverá limite de quantidade de saques;

Limites de valor (valor máximo pré-definido pelo BC R$ 500/dia por usuário);

Agente de Saque não será penalizado caso não tenha disponibilidade para saque;

Agente de Saque poderá definir os valores possíveis de saque.

Onboarding – O que o Agente de Saque precisa fazer para ofertar?

Conforme informações do BCB, o Agente de Saque precisa firmar contrato bilateral com participante Pix, o BC disporá sobre conteúdo mínimo do contrato.

Definir condições de oferta: Pix Saque e/ou Pix Troco, dia/horário que quer ofertar, valor mínimo e/ou máximo, se trocado ou só número redondo.

O que muda na operação?

Não há necessidade de esforço adicional, conforme informa o BC, para a aplicação da marca informando a oferta do Pix Saque e Pix Troco. Sendo assim, se já aceita o Pix como forma de pagamento, bem como, se a geração do QR Code é diretamente no PSP, nenhum ajuste será necessário. No entanto, se utiliza automação comercial, deve verificar se o provedor de software já está preparado para essa oferta.