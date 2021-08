PLACAR FI: Brasileiros na Liberta e Sula, chuva de gols nas categorias de base e fechamento de rodada na Série B

Campinas, SP, 12 (AFI) – O futebol foi cheio nesta quinta-feira, principalmente nas categorias de base. Teve final do Brasileiro Sub-17 e mais de 20 jogos pelo Paulista Sub-20. Os principais destaques, porém, ficam na Copa Libertadores e Sul-Americana com três brasileiros em campo.

Ainda rolou o fechamento da primeira rodada do Paulista Feminino com Nacional e Realidade Jovem e da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B com duas partidas. O CRB enfrentou o Brusque, no Rei Pelé e o Botafogo visitou o Operário, no Germano Kruger.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Paulista Sub-20, Paulista Feminino, Campeonato Catarinense Série B e Campeonato Brasileiro Sub-17 AO VIVO no TEMPO REAL

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA

LIBERTADORES – QUARTAS DE FINAL – 1ª RODADA

Fluminense 2 x 2 Barcelona-EQU, no Maracanã

SUL-AMERICANA – QUARTAS DE FINAL – 1ª RODADA

LDU-EQU 1 x 0 Athletico-PR, no Casa Blanca

Santos 2 x 1 Libertad-PAR, na Vila Belmiro

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 17ª RODADA

CRB 3 x 0 Brusque, no Rei Pelé

Operário 1 x 0 Botafogo, no Germano Kruger

PAULISTA FEMININO – 1ª RODADA

Nacional 1 x 1 Realidade Jovem, no Nicolau Alayon

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B – 10ª RODADA

Carlos Renaux 2 x 3 Tubarão, no Augusto Bauer

Inter de Lages 0 x 0 Guarani, no Vidal Ramos Jr

CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17 – FINAL – 1ª RODADA

Vasco 3 x 1 Flamengo-RJ, no São Januário

PAULISTA SUB-20 – 2ª RODADA

GRUPO 1:

Mirassol 3 x 0 Monte Azul, no José Maria de Campos Maia

América-SP 0 x 0 Olímpia, no Benedito Teixeira

Tanabi 2 x 0 Fernandópolis, no Prefeito Alberto Victolo

GRUPO 2:

Vocem 3 x 0 Taquaritinga, no Antônio Viana da Silva

Marília 5 x 0 Assisense, no Bento de Abreu Sampaio Vidal

Penapolense 2 x 3 XV de Jaú, no Tenente Carriço

GRUPO 3:

Ferroviária 7 x 0 Independente, no Dr. Ademar Pereira de Barros

Inter de Limeira 1 x 2 Velo Clube, no Major José Levy Sobrinho

São Carlense 0 x 3 XV de Piracicaba, no Prof. Luiz Augusto de Oliveira

GRUPO 4:

Itapirense 1 x 1 Rio Branco-SP, no Coronel Francisco Vieira

Amparo 1 x 1 Ponte Preta, no José de Araújo Cintra

Jaguariúna 0 x 1 Brasilis, no Alfredo Chiavegato

GRUPO 5:

Guarani 1 x 1 Desportivo Brasil, no Centro de Treinamento do Guarani

Capivariano 0 x 5 Ituano, no Ernesto Rocco

Atibaia 4 x 1 São Bernardo

GRUPO 6:

RB Bragantino 0 x 1 Juventus-SP, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull Brasil

GRUPO 7:

Osasco Audax 3 x 0 Oeste, no Prefeito José Liberatti

São Bento 2 x 2 Grêmio Osasco, no Walter Ribeiro

SC Brasil 0 x 6 São Paulo, no Hermínio Esposito

GRUPO 8:

Palmeiras 2 x 1 Flamengo-SP, no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte

União Mogi 1 x 0 São José-SP, no Francisco Ribeiro Nogueira

ECUS 1 x 3 Taubaté, no Francisco Marques Figueira

GRUPO 9:

Santos 0 x 1 Água Santa, no Centro de Treinamento do Santos

EC São Bernardo 1 x 2 São Caetano, no Gíglio Portugal Pichinin

Santo André 1 x 1 Portuguesa Santista, no Pedro Benedetti