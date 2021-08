PLACAR FI: Com Brasileiro e decisões olímpicas, confira os RESULTADOS de SEXTA-FEIRA!

Campinas, SP, 06 (AFI) – Numa sexta-feira atípica, a bola rolou por todas as Divisões do Campeonato Brasileiro. Tanto Série A, B, C ou D. O dia ainda ficou marcado pelo início dos Internacionais (Francês e Português), além de Paulista Sub-20, Módulo II do Mineiro e ainda decisões do futebol nas Olimpíadas de Tóquio.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (06):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

Sport 0 x 0 Red Bull Bragantino

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Remo 0 x 1 Operário

Guarani 2 x 0 Brasil-RS

Coritiba 1 x 1 Goiás

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C

Altos 1 x 1 Ferroviário

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE D

Águia Negra 0 x 1 Ferroviária

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Ponte Preta 4 x 0 Jaguariúna

CAMPEONATO MINEIRO – MÓDULO II

Tupynambás 1 x 0 União Luziense

CAMPEONATO ARGENTINO

Sarmiento 1 x 0 Rosário Central

Newell’s Old Boys 1 x 0 Platense

CAMPEONATO FRANCÊS

Monaco 1 x 1 Nantes

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Sporting 3 x 0 Vizela

OLIMPÍADAS – FUTEBOL FEMININO

Suécia 0 (2) x (3) 0 Canadá – MEDALHA DE OURO

OLIMPÍADAS – FUTEBOL MASCULINO

México 3 x 1 Japão – MEDALHA DE BRONZE