PLACAR FI: Com classificações de Palmeiras e Bragantino, confira os RESULTADOS desta 3ª Feira!

Campinas, SP, 17 (AFI) – A terça-feira de futebol foi movimentada com a decisão do clássico paulista na Libertadores, a missão do RB Bragantino na Copa Sul-Americana e Fase de Play-offs na Liga dos Campeões.

Ainda teve abertura da Copa do Brasil Sub-17 com direito a goleadas de 10 gols, Campeonato Brasileiro Série B e estaduais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro Série B, Copa do Brasil Sub-17, Catarinense Série B e Gaúcho Série A2 tudo AO VIVO no TEMPO REAL.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA (17):

COPA LIBERTADORES – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

Palmeiras 3 x 0 São Paulo, no Allianz Parque

COPA SUL-AMERICANA – QUARTAS DE FINAL – 2ª RODADA

RB Bragantino 1 x 0 Rosario Central-ARG, no Nabi Abi Chedid

LIGA DOS CAMPEÕES – PLAY-OFFS – 1ª RODADA

Monaco-FRA 0 x 1 Shakhtar Donetsk-UCR, no Stade Louis II

Sheriff Tiraspol-MOL 3 x 0 Dínamo Zagreb-CRO, no

RB Salzburg-AUS 2 x 1 Brondby-DIN, no Red Bull Salzburg Arena

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – 19ª RODADA

Náutico 0 x 1 Cruzeiro, no Aflitos

Confiança 1 x 2 Remo, no Batistão

Sampaio Corrêa 0 x 2 Avaí, no Castelão

Coritiba 2 x 0 Ponte Preta, no Couto Pereira

COPA DO BRASIL SUB-17 – 1ª FASE

CRB 3 x 0 Santos-AP, no Estádio Universitário/UFAL

São Paulo 14 x 0 Santo Antônio-MS, no Marcelo Portugal

Londrina 1 x 0 Cruzeiro-RS, no Estádio do Café

São Paulinho-TO 0 x 8 Atlético-MG, no Nilton Santos

Fortaleza 2 x 3 Porto Vitória-ES, no CT Ribamar Bezerra

América-RN (4)1 x 1(3) Gama-DF, na Arena América

Cruzeiro 5 x 0 São Raimundo-AM, na Arena do Jacaré

Maranhão 1 x 11 Sport, no Nhozinho Santos

River-PI 0 x 1 Confiança, no Albertão

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B – 11ª RODADA

Atlético Catarinense 0 x 4 Carlos Renaux, no Orlando Scarpelli

CAMPEONATO GAÚCHO – A2 – 2ª RODADA

Passo Fundo 0 x 1 Igrejinha, no Vermelhão da Serra

Brasil de Farroupilha 2 x 2 Glória de Vacaria, nas Castanheiras