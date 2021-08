PLACAR FI: Com Copa do Brasil e muito mais, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA-FEIRA

Campinas, SP, 05 (AFI) – A quinta-feira (05) foi um prato cheio para os amantes do futebol, com jogos desde o começo da manhã até o final da noite. Destaque para Santos e Flamengo, que avançaram para as quartas de final da Copa do Brasil. Vindos com boas vantagens do jogo de ida, o Rubro-Negro conseguiu uma vitória magra em cima do ABC e o Peixe acabou derrotado para o Juazeirense-BA, ambos fora de casa.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (05) ainda teve jogos do Amapaense, Catarinense Série B, Brasileiro de Aspirantes, Paulista Sub 20 e Olimpíada Feminina.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (05):

COPA DO BRASIL

Juazeirense-BA 2 x 0 Santos

ABC-RN 0 x 1 Flamengo

AMAPAENSE

Santos-AP 4 x 0 Macapá-AP

CATARINENSE SÉRIE B

Barra 0 x 0 Camboriú

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Red Bull Bragantino 1 x 0 Cuiabá-MT

Santos 1 x 3 Figueirense

CRB 0 x 4 Corinthians

Fortaleza 1 x 0 Ceará

Juventude 1 x 1 Avaí

Grêmio 2 x 0 Bahia

Vitória 0 x 2 Fluminense

Ponte Preta 1 x 1 Coritiba

PAULISTA SUB 20

São Paulo 4 x 1 Audax

Fernandópolis 0 x 2 Mirassol

Olímpia 0 x 1 Tanabi-SP

Monte Azul 1 x 0 América

XV de Jaú 0 x 2 VOCEM

Assisense 1 x 1 Penapolense

Taquaritinga 2 x 5 Marília

XV de Piracicaba 1 x 2 Ferroviária

Velo Clube 2 x 1 São-Carlense

Brasilis 0 x 3 Itapirense

Rio Branco 4 x 1 Amparo

São Bernardo 1 x 5 Guarani

Ituano 2 x 0 Atibaia

Desportivo Brasil 1 x 2 Capivariano

Portuguesa 0 x 1 Corinthians

Juventus 1 x 0 Ibrachina

Nacional 1 x 1 Red Bull Bragantino

Grêmio Osasco 2 x 1 SC Brasil

Oeste 1 x 0 São Bento

Taubaté 1 x 0 Palmeiras

São José 0 x 1 ECUS

Flamengo 1 x 0 União Mogi

Portuguesa Santista 0 x 0 Santos

São Caetano 0 x 0 Santo André

Água Santa 1 x 0 EC São Bernardo

Independente 0 x 1 Inter de Limeira

OLIMPÍADA FEMININO

Austrália 3 x 4 EUA