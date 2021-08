PLACAR FI: Com empate na Série C, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA

Campinas, SP, 02 (AFI) – Apesar de não ter tido muitos jogos nesta segunda-feira (02), a semana começou daquele jeito para os amantes do futebol com partidas do começo ao fim do dia. O maior destaque ficou para o empate entre Paraná-PR e Ypiranga-RS, por 1 a 1, na Série C. Com o resultado, o Canário permanece na liderança do Grupo A, com 20 pontos e a melhor campanha geral da competição. O Tricolor ocupa a nona colocação do mesmo grupo, com nove pontos conquistados.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira ainda teve as semifinais do futebol feminino na Olimpíada de Tóquio, Campeonato Amapaense, Brasileiro Sub 20 e Argentino.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (02):

SÉRIE C

Paraná-PR 1 x 1 Ypiranga-RS

OLIMPÍADA – FUTEBOL FEMININO

Austrália 0 x 1 Suécia

EUA 0 x 1 Canadá

AMAPAENSE

São Paulo-AP 1 x 1 Trem-AP

CATARINENSE SÉRIE B

Barra 3 x 3 Carlos Renaux

Inter de Lages 0 x 0 Fluminense

BRASILEIRO SUB 20

Atlético-GO 0 x 5 América-MG

Athletico-PR 4 x 3 Atlético-MG

ARGENTINO

Argentinos Juniors (ARG) 1 x 1 Central Córdoba

Patronato 0 x 0 Newell’s Old Boys (ARG)

Estudiantes (ARG) 4 x 0 Arsenal (ARG)

Rosario Central (ARG) 1 x 2 Aldosivi

Atlético Tucumán (ARG) 0 x 0 Vélez Sarsfield (ARG)