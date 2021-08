PLACAR FI: Com empate no Brasileirão e vitória do Figueirense na Série C, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA

Campinas, SP, 16 (AFI) – A semana começou da melhor forma para os amantes do futebol, com grandes jogos do começo ao fim desta segunda-feira (16) dentro e fora do Brasil. Os destaques ficaram para o empate por 1 a 1 entre Chapecoense e América-MG no Brasileirão e para a vitória do Figueirense em cima do Paraná-PR, na Série C.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (16) ainda teve final do Brasileiro Sub 17, jogos do Brasileiro Feminino, Feminino Sub 17, Argentino, Espanhol e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (16):

BRASILEIRÃO

Chapecoense 1 x 1 América-MG

SÉRIE C

Figueirense 2 x 0 Paraná

BRASILEIRO SUB 17

Flamengo 4 x 1 Vasco

BRASILEIRO FEMININO

Internacional 1 x 2 São Paulo

BRASILEIRO FEMININO SUB 18

São Paulo 3 x 0 Ferroviária

Fluminense 2 x 0 Chapecoense

Santos 2 x 3 Corinthians

Internacional 1 x 0 Flamengo

MINEIRO MÓDULO II

Democrata de Sete Lagoas 1 x 1 Guarani

Democrata de Governador Valadares 3 x 1 Tupi

ARGENTINO

Talleres (ARG) 2 x 0 San Lorenzo (ARG)

Defensa y Justicia (ARG) 4 x 2 Sarmiento

Lanús (ARG) 2 x 1 Godoy Cruz (ARG) (EM ANDAMENTO)

ESPANHOL

Villarreal 0 x 0 Granada

Elche 0 x 0 Athletic Bilbao

PORTUGUÊS

Boavista 3 x 0 Paços de Ferreira

Belenenses 1 x 2 Marítimo