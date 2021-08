PLACAR FI: Com empate polêmico entre Palmeiras e São Paulo, confira TODOS os RESULTADOS deste SÁBADO

Campinas, SP, 31 (AFI) – No primeiro dia do final de semana, a bola não parou de rolar com jogos desde o começo da manhã até a noite deste sábado. Sem dúvidas, o maior destaque ficou para o Clássico Choque-Rei, São Paulo e Palmeiras empataram em 0 a 0 em jogo que ficou marcado pela anulação do gol do São Paulo aos 43 minutos da etapa final. O VAR “achou” um impedimento de Miranda na jogada, o que revoltou todo time Tricolor.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O Sábado (31) ainda teve jogos das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Além do futebol masculino na Olimpíada de Tóquio e Campeonato Acreano.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTE SÁBADO (31):

OLIMPÍADAS

Brasil 1 x 0 Egito

Espanha 5 x 2 Costa do Marfim

Japão 0 (4) x (2) 0 Nova Zelândia

Coreia do Sul 3 x 6 México

COPA DO BRASIL

Fluminense 3 x 0 Criciúma

SÉRIE A

São Paulo 0 x 0 Palmeiras

Internacional 0 x 0 Cuiabá-MT

Red Bull Bragantino 1 x 0 Grêmio

SÉRIE B

Guarani 1 x 4 Vila Nova-GO

Vitória 0 x 0 Avaí

Brasil-RS 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Brusque-SC 3 x 0 Confiança

Botafogo 2 x 0 Vasco

SÉRIE C

Ferroviário-CE 0 x 0 Botafogo-PB

Paysandu-PA 1 x 0 Tombense-MG

Mirassol 2 x 1 Oeste

Jacuipense-BA 1 x 1 Floresta-CE

SÉRIE D

Guarany de Sobral-CE 1 x 1 Imperatriz-MA

América-RN 2 x 2 Treze-PB

Campinense-PB 3 x 0 Atlético-CE

Gama-DF 1 x 1 Porto Velho-RO

Madureira-RJ 1 x 2 São Bento

Juventus-SC 1 x 1 FC Cascavel-PR

Moto Club-MA 1 x 0 4 de Julho-PI

Jaraguá-GO 0 x 2 União-MT

Tocantinópolis-TO 0 x 1 Juventude-MA

Caucaia-CE 1 x 0 Sousa-PB

Juazeirense-BA 0 x 0 Sergipe-SE

Atlético Alagoinhas-BA 1 x 0 Murici-AL

Aparecidense-GO 1 x 0 Brasiliense-DF

Esportivo-RS 0 x 0 Marcílio Dias-SC

São Raimundo-RR 3 x 1 Galvez-AC

Boa Esporte-MG 1 x 1 Rio Branco-ES

Inter de Limeira 1 x 0 Boavista-RJ

Fast Clube-AM 4 x 0 GAS-RR

Portuguesa 1 x 1 Bangu-RJ

BRASILEIRO SUB-17

Flamengo 2 x 1 São Paulo

ACREANO

Náuas 0 x 3 São Francisco

Plácido de Castro-AC 0 x 7 Humaitá

MINEIRO – MÓDULO II

Betim 1 x 1 Democrata de Governador Valadares

Aymores 0 x 2 Guarani

União Luziense 2 x 0 Tupi

Ipatinga 1 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Nacional 1 x 1 Villa Nova

Serranense 0 x 3 Tupynambas – W. O. do Serranense

ARGENTINO

Colón (ARG) 1 x 0 Godoy Cruz (ARG)

Lanús (ARG) 1 x 1 Unión de Santa Fé

Racing Club (ARG) 1 x 0 Sarmiento

Platense 1 x 1 Independiente (ARG)