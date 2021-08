PLACAR FI: Com Flamengo “deitando” no Corinthians, confira TODOS os RESULTADOS deste DOMINGO

Campinas, SP, 1 (AFI) – O final de semana, foi como sempre, recheado de jogos. Desde o período da tarde até a noite, muitos jogos agitaram o dia. Destaque para a grande exibição do Flamengo, na Neo Química Arena, para cima do Corinthians. O Rubro-negro ganhou por 3 a 1 e não deu chances, abriu 3 a 0 e levou um gol faltando dois minutos para acabar o jogo.

, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O domingo (1) ainda teve jogos das Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. Além do Brasileiro Sub-20, Sub-17 e Campeonato Argentino.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DESTE DOMINGO (1):

SÉRIE A

Corinthians 1 x 3 Flamengo

Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR

Chapecoense 0 x 1 Santos

Bahia 0 x 1 Sport

Atlético-GO 1 x 1 América-MG

Ceará 1 x 1 Fortaleza

SÉRIE B

Remo-PA 1 x 0 CSA

CRB 1 x 1 Ponte Preta

SÉRIE C

Figueirense 2 x 1 Novorizontino

São José-RS 4 x 2 Botafogo

Santa Cruz 1 x 2 Manaus-AM

SÉRIE D

Rio Branco-VN 1 x 0 Uberlândia-MG

Caxias-RS 0 x 0 Joinville-SC

Rio Branco-PR 1 x 0 Aimoré-RS

Paragominas-PA 1 x 1 Palmas-TO

Central-PE 1 x 1 ABC-RN

Itabaiana-SE 1 x 2 Bahia de Feira-BA

ASA-AL 0 x 1 Retrô-PE

Nova Mutum-MT 2 x 0 Goianésia-GO

Patrocinense-MG 0 x 2 Ferroviária

Águia Negra-MS 0 x 6 Caldense-MG

Cianorte-PR 1 x 1 Santo André

Atlético-AC 0 x 1 Castanhal-PA

Ypiranga-AP 1 x 0 Penarol-AM

SUB-20

Flamengo 3 x 1 Corinthians

Sport 0 x 0 Chapecoense

Vasco 1 x 2 Fluminense

Santos 1 x 3 Bahia

Grêmio 0 x 2 Ceará

Palmeiras 3 x 0 Fortaleza

Cruzeiro 2 x 2 Botafogo

São Paulo 1 x 1 Internacional

SUB-17

Vasco 6 x 2 Cruzeiro

ARGENTINO

Defensa y Justicia (ARG) 3 x 2 Gimnasia y Esgrima (ARG)

Talleres (ARG) 0 x 0 Boca Juniors (ARG)

River Plate (ARG) 1 x 1 Huracán (ARG)

San Lorenzo (ARG) 1 x 1 Banfield (ARG)

Campeonato Catarinense – Série B

Camboriú 2 x 0 Nação

CORINTHIANS: “Não incomodamos e não fomos eficazes a nível defensivo”, lamenta Sylvinho ao avaliar derrota para o Flamengo