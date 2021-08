PLACAR FI: Com Flamengo e Atlético-MG classificados, confira TODOS os RESULTADOS desta QUARTA-FEIRA

Campinas, SP, 18 (AFI) – Como já é tradição às quartas feiras, o dia foi movimentado com grandes jogos, dentro e fora do Brasil. Sem dúvidas, os maiores destaques ficaram para as classificações de Flamengo e Atlético-MG para às semifinais da Libertadores. Além disso, também teve rodada da Série B, com Botafogo e Vasco em campo.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quarta-feira (18) ainda teve jogo atrasado do Brasileirão, Copa Sul-Ameriana, Liga dos Campeões, diversas competições de base e feminino, e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (18):

LIBERTADORES

Flamengo 5 x 1 Olimpia (PAR)

Atlético-MG 3 x 0 River Plate (ARG)

BRASILEIRÃO

Cuiabá-MT 0 x 1 Grêmio

SÉRIE B

Guarani 1 x 1 Botafogo

Vila Nova-GO 0 x 0 Vitória

CRB 0 x 0 Operário-PR

Vasco 1 x 2 Londrina

SUL-AMERICANA

Peñarol (URU) 1 x 0 Sporting Cristal (PER)

BRASILEIRO FEMININO SUB 18

Ferroviária 2 x 0 Chapecoense

São Paulo 3 x 1 Fluminense

Corinthians 1 x 0 Flamengo

Santos 2 x 2 Internacional

COPA DO BRASIL SUB 17

VF4-PB 1 x 5 Fluminense

Criciúma 3 x 0 Dom Bosco-MT

Jacuipense-BA 1 x 1 Vila Nova-GO

Avaí Rondônia 1 x 5 Athletico-PR

PAULISTA FEMININO

AD Taubaté 2 x 1 Red Bull Bragantino

Pinda 0 x 3 Palmeiras

Santos 4 x 0 Nacional

São José 2 x 4 Ferroviária

PAULISTA SUB 20

Juventus 0 x 0 Corinthians

ACREANO

Atlético-AC 0 x 0 Humaitá

Rio Branco-AC 1 x 2 Galvez-AC

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Barra 1 x 1 Guarani

Caçador 1 x 1 Tubarão

Inter de Lages 0 x 4 Camboriú

CAMPEONATO CATARINENSE – A2

União Frederiquense 2 x 2 Cruzeiro

Tupi 1 x 2 Veranópolis

LIGA DOS CAMPEÕES

Malmö 2 x 0 Ludogorets Razgrad

Benfica 2 x 1 PSV Eindhoven

Young Boys 3 x 2 Ferencvárosi