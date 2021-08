PLACAR FI: Com Galo mais líder do que nunca, veja os RESULTADOS deste SÁBADO!

Campinas, SP, 14 (AFI) – O sábado foi bem movimentado no mundo do futebol e no Placar FI. O dia contou com jogos nas quatro divisões nacionais, Séries A, B, C e D. No duelo de líderes, o Atlético-MG levou a melhor e venceu o Palmeiras por 2 a 0. Vários internacionais também começaram.

Claro, o Placar ao Vivo do Portal Futebol Interior acompanhou todos os jogos e traz para você a lista com os resultados. Confira:

SÉRIE A

Red Bull Bragantino 1 x 2 Juventude

Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras

São Paulo 2 x 1 Grêmio

SÉRIE B

CSA 3 x 0 Coritiba

Cruzeiro 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Ponte Preta 4 x 2 Confiança

Avaí 2 x 0 Náutico

SÉRIE C

Mirassol 1 x 0 Botafogo

Floresta-CE 2 x 2 Manaus-AM

Volta Redonda-RJ 1 x 1 Botafogo-PB

Ituano 2 x 2 São José-RS

Paysandu-PA 2 x 0 Jacuipense-BA

SÉRIE D

Guarany de Sobral-CE 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Campinense-PB 2 x 1 Central-PE

Murici-AL 1 x 1 Sergipe-SE

Boavista-RJ 2 x 0 Bangu-RJ

São Bento 1 x 0 Santo André

Portuguesa 0 x 1 Inter de Limeira

FC Cascavel-PR 2 x 2 Aimoré-RS

Caxias-RS 0 x 1 Esportivo-RS

Joinville-SC 1 x 1 Marcílio Dias-SC

Juventude-MA 1 x 1 Imperatriz-MA

Moto Club-MA 1 x 4 Paragominas-PA

Jaraguá-GO 1 x 1 Aparecidense-GO

4 de Julho-PI 1 x 2 Palmas-TO

Sousa-PB 0 x 0 Treze-PB

Atlético Alagoinhas-BA 3 x 3 Juazeirense-BA

Goianésia-GO 1 x 1 Porto Velho-RO

Brasiliense-DF 2 x 3 União-MT

Uberlândia-MG 2 x 3 Caldense-MG

São Raimundo-RR 4 x 0 Ypiranga-AP

Ferroviária 2 x 0 Rio Branco-ES

Boa Esporte-MG 2 x 0 Patrocinense-MG

Fast Clube-AM 1 x 0 Atlético-AC

BRASILEIRO SUB-20

Botafogo 3 x 2 Internacional

Atlético-GO 3 x 4 Bahia

Grêmio 2 x 1 Corinthians

Chapecoense 2 x 3 América-MG

Athletico-PR 3 x 1 Fluminense

BRASILEIRO FEMININO A1

Grêmio 2 x 1 Palmeiras

ACREANO

Andirá 1 x 0 São Francisco

Plácido de Castro-AC 1 x 2 Náuas

CATARINENSE – SÉRIE B

Camboriú 2 x 0 Caçador

GAÚCHO – A2

Igrejinha 0 x 2 Brasil de Farroupilha

Glória 0 x 1 Tupi

Veranópolis 2 x 1 União Frederiquense

Cruzeiro 1 x 1 Passo Fundo

MINEIRO – MÓDULO II

Betim 1 x 1 Villa Nova

União Luziense 1 x 1 Nacional

ALEMÃO

Augsburg 0 x 4 Hoffenheim

Arminia Bielefeld 0 x 0 Freiburg

Stuttgart 5 x 1 Furth

Union Berlin 1 x 1 Bayer Leverkusen

Wolfsburg 1 x 0 Bochum

Borussia Dortmund 5 x 2 Eintracht Frankfurt

ARGENTINO

Atlético Tucumán (ARG) 2 x 2 Aldosivi

Argentinos Juniors (ARG) 2 x 0 Banfield (ARG)

River Plate (ARG) 2 x 0 Vélez Sarsfield (ARG)

Rosario Central (ARG) 1 x 2 Independiente (ARG)

ESPANHOL

Cádiz 1 x 1 Levante

Mallorca 0 x 1 Betis

Osasuna 0 x 0 Espanyol

Alavés 1 x 4 Real Madrid

FRANCÊS

Lille 0 x 4 Nice

PSG 4 x 2 Strasbourg

INGLÊS

Manchester United 5 x 1 Leeds United

Burnley 1 x 2 Brighton

Chelsea 3 x 0 Crystal Palace

Everton 3 x 1 Southampton

Leicester City 1 x 0 Wolverhampton

Watford 3 x 2 Aston Villa

Norwich City 0 x 3 Liverpool

PORTUGUÊS

Vizela 2 x 1 Tondela

Benfica 2 x 0 Arouca

Braga 1 x 2 Sporting