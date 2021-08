PLACAR FI: Com goleada do Internacional contra o Flamengo e muita bola na rede, confira os RESULTADOS deste DOMINGO!

Campinas, SP, 08 (AFI) – Com a rodada do Brasileiro cheia de grandes jogos, tivemos a surpreendente goleada de 4 a 0 do Inter contra o Flamengo jogando no Maracanã. Além disso, o dia foi de muitos jogos pelas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de Estaduais e Internacionais.

Como de costume, o PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou TODOS os jogos em TEMPO REAL.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO (08)

BRASILEIRO SÉRIE A

Flamengo 0 x 4 Internacional

Santos 0 x 0 Corinthians

Juventude 1 x 2 Atlético-MG

América-MG 1x 0 Fluminense

Ceará 0 x 0 Atlético-GO

BRASILEIRO SÉRIE B

Botafogo 2 x 0 Ponte Preta

Londrina 0 x 2 CRB

BRASILEIRO SÉRIE C

GRUPO A

Manaus 1 x 0 Volta Redonda

Botafogo-PB 2 x 1 Paysandu

GRUPO B

Oeste 2 x 1 Figueirense

BRASILEIRO SÉRIE D

GRUPO A1

Galvez-AC 2 x 2 Fast Clube-AM

Ypiranga-AP 0 x 2 Castanhal-PA

GAS-RR 0 x 2 São Raimundo-RR

Penarol-AM 5 x 0 Atlético-AC

GRUPO A2

Palmas-TO 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA 0 x 1 Moto Club-MA

4 de Julho-PI 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

Paragominas-PA 0 x 0 Juventude-MA

GRUPO A3

Atlético-CE 0 x 2 América-RN

Central-PE 0 x 0 Sousa-PB

Treze-PB 0 x 0 Campinense-PB

ABC-RN x Caucaia-CE (09/08 – 16H)

GRUPO A4

Murici-AL 2 x 2 Itabaiana-SE

Juazeirense-BA 1 x 0 Retrô-PE

Sergipe-SE 2 x 0 ASA-AL

Bahia de Feira-BA 1 x 2 Atlético Alagoinhas-BA

GRUPO A5

Gama-DF 0 x 1 Brasiliense-DF

União-MT 0 x 1 Nova Mutum-MT

Goianésia-GO 0 x 1 Jaraguá-GO

Porto Velho-RO 0 x 2 Aparecidense-GO

GRUPO A6

Águia Negra-MS 0 x 1 Ferroviária-SP

Uberlândia-MG 0 x 0 Boa Esporte-MG

Caldense-MG 0 x 0 Patrocinense-MG

Rio Branco-ES 0 x 3 Rio Branco-VN

GRUPO A7

Santo André 2 x 1 Inter de Limeira

São Bento 2 x 3 Portuguesa

Bangu-RJ 3 x 1 Madureira-RJ

Cianorte-PR 2 x 1 Boavista-RJ

GRUPO A8

Esportivo-RS 2 x 2 FC Cascavel-PR

Marcílio Dias-SC 1 x 1 Juventus-SC

Joinville-SC 3 x 0 Rio Branco-PR

Aimoré-RS 2 x 0 Caxias-RS

BRASILEIRO SUB-20

Ceará 1 x 1 Atlético-GO

Bahia 2 x 2 Grêmio

Internacional 1 x 0 Flamengo

Fluminense 4 x 3 Santos

Fortaleza 5 x 2 Chapecoense

Corinthians 2 x 2 Palmeiras

FRANCÊS

Rennes 1 x 1 Lens

Bordeaux 0 x 2 Clearmont

Nice 0 x 0 Reims

Saint-Etienne 1 x 1 Lorient

Strasbourg 0 x 2 Angers

Metz 3 x 3 Lille

Montpellier 2 x 3 Olympique de Marselha

ARGENTINO

Independiente 1 x 0 Racing

Gimnasia y Esgrima 1 x 0 Atlético Tucuman

Vélez Sarsfield 0 x 1 Colón

Boca Juniors 1 x 1 Argentino Juniors

PORTUGUÊS

Tondela 3 a 0 Santa Clara

Porto 2 x 0 Belenenses

Vitória de Guimarães 0 x 1 Portimorense

Paços de Ferreira 2 a 0 Famalicão

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Atlético Catarinense 0 x 3 Camboriú

Nação 1 x 1 Barra