PLACAR FI: Com goleada na Série D, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA

Campinas, SP, 09 (AFI) – Com jogos pelo Brasil e pelo Mundo, a semana começou animada para os amantes do futebol. O grande destaque desta segunda-feira foi a goleada do ABC por 9 a 1 em cima do Caucaia na Série D. Já em jogo único disputado no Brasileirão, o Grêmio voltou a vencer ao superar a Chapecoense, por 2 a 1.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (09) ainda teve jogos da Série C, Amapaense, Catarinense Série B, Campeonato Argentino e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (09):

BRASILEIRÃO

Grêmio 2 x 1 Chapecoense

SÉRIE C

Criciúma-SC 2 x 1 São José-RS

SÉRIE D

ABC 9 x 1 Caucaia

AMAPAENSE

Macapá 2 x 6 São Paulo-AP

CATARINENSE SÉRIE B

Carlos Renaux 2 x 0 Inter de Lages

ARGENTINO

Aldosivi 1 x 0 Defensa y Justicia (ARG)

Arsenal (ARG) 2 x 2 Patronato

Central Córdoba 1 x 2 Estudiantes (ARG)

PORTUGUÊS

Gil Vicente 3 x 0 Boavista