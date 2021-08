PLACAR FI: Com jogos da Série B, C e D, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA-FEIRA

Campinas, SP, 13 (AFI) – Apesar de ser uma sexta-feira 13, o dia foi um prato cheio para os amantes do futebol com grandes jogos pelo Brasil e pelo Mundo. Em solo nacional, aconteceu jogos da Série B, C e D, com destaque para as derrotas de Guarani e Vasco que se complicaram na briga pelo G4.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (13) ainda teve jogos do Brasileiro Sub 20, Amapaense, Alemão, Argentino, Espanhol, Francês, Inglês e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

SÉRIE B

Goiás 2 x 1 Guarani

Remo-PA 2 x 1 Vasco

SÉRIE C

Ypiranga-RS 0 x 1 Criciúma

SÉRIE D

América-RN 4 x 2 Caucaia-CE

BRASILEIRO SUB 20

Flamengo 2 x 1 Vasco

AMAPAENSE

Santana-AP 3 x 4 São Paulo-AP

ALEMÃO

Borussia Mönchengladbach 1 x 1 Bayern de Munique

ARGENTINO

Colón (ARG) 1 x 0 Gimnasia y Esgrima (ARG)

Huracán (ARG) 0 x 0 Unión de Santa Fé

ESPANHOL

Valencia 1 x 0 Getafe

FRANCÊS

Lorient 1 x 0 Monaco

INGLÊS

Brentford 2 x 0 Arsenal

PORTUGUÊS

Estoril 0 x 0 Vitória de Guimarães