PLACAR FI: Com jogos da Série B, C e D, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA

Campinas, SP, 27 (AFI) – Apesar da semana estar chegando ao fim, a sexta-feira (27) foi bastante movimentada com jogos pelo Brasil e pelo Mundo. Em solo nacional, aconteceram duelos de praticamente todas as divisões – da Série B até a Série D. O principal destaque ficou para a vitória do Botafogo-RJ em cima do Coritiba.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (27) ainda teve duelos do Catarinense Série B, Gaúcho A2, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Português.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (27):

SÉRIE B

Brasil-RS 1 x 1 Remo-PA

Coritiba 0 x 1 Botafogo

SÉRIE C

Novorizontino 1 x 0 Criciúma

SÉRIE D

Caucaia-CE 1 x 1 Central-PE

CATARINENSE SÉRIE B

Atlético Catarinense 0 x 1 Barra

GAÚCHO A2

Inter de Santa Maria 2 x 2 Lajeadense

Guarany de Bagé 1 x 1 Avenida

ALEMÃO

Borussia Dortmund 3 x 2 Hoffenheim

ESPANHOL

Mallorca 1 x 0 Espanyol

Valencia 3 x 0 Alavés

FRANCÊS

Nantes 0 x 1 Lyon

ITALIANO

Udinese 3 x 0 Venezia

Hellas Verona 1 x 3 Internazionale

PORTUGUÊS

Belenenses 1 x 1 Moreirense

Estoril 2 x 1 Marítimo