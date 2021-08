PLACAR FI: Com ouro da Seleção e muita bola na rede, confira os RESULTADOS deste SÁBADO!

Campinas, SP, 07 (AFI) – O sábado foi especial para o torcedor brasileiro, que levantou cedo e vibrou com a medalha de ouro da Seleção, que venceu a Espanha na final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, o dia foi de muitos jogos pelas Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além de Estaduais e Internacionais.

Como de costume, o PLACAR AO VIVO do PORTAL FUTEBOL INTERIOR acompanhou TODOS os jogos em TEMPO REAL.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE SÁBADO (07):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A

São Paulo 2 x 1 Athletico-PR

Palmeiras 2 x 3 Fortaleza

Cuiabá 1 x 1 Bahia

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Vitória 0 x 1 Vasco

Vila Nova 0 x 2 Sampaio Côrrea

Brusque 1 x 2 Cruzeiro

Náutico 0 x 4 Confiança

CSA 0 x 0 Avaí

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C

Tombense-MG 3 X 0 Jacupiense-BA

Floresta-CE 0 x 2 Santa Cruz-PE

Ypiranga-RS 1 x 0 Mirassol

Novorizontino 0 x 0 Ituano

Botafogo-SP 1 x 0 Paraná

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE D

Atlético-CE 0 x 2 América-RN

Gama-DF 0 x 1 Brasiliense-DF

Santo André 2 x 1 Inter de Limeira

Marcílio Dias-SC 1 x 1 Juventus-SC

Joinville-SC 3 x 0 Rio Branco-PR

Murici-AL 2 x 2 Itabaiana-SE

Palmas-TO 2 x 1 Tocantinópolis-TO

Imperatriz-MA 0 x 1 Moto Club-MA

4 de Julho-PI 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

União-MT 0 x 1 Nova Mutum-MT

Goianésia-GO 0 x 1 Jaraguá-GO

Uberlândia-MG 0 x 0 Boa Esporte-MG

Caldense-MG 0 x 0 Patrocinense-MG

São Bento 2 x 3 Portuguesa

Esportivo-RS 2 x 2 FC Cascavel-PR

Porto Velho-RO 0 x 2 Aparecidense-GO

GAS-RR 0 x 2 São Raimundo-RR

CAMPEONATO AMAPAENSE

Santana 0 x 1 Independente

CAMPEONATO MINEIRO – MÓDULO II

Democrata de Governador Valadares 2 x 1 Serranense

Tupi 1 x 1 Betim

Democrata de Sete Lagoas 0 x 0 Nacional

Guarani 1 x 2 Ipatinga

Villa Nova 3 x 0 Aymores

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Guarani 1 x 3 Tubarão

Fluminense 0 x 0 Caçador

CAMPEONATO FRANCÊS

Lyon 1 x 1 Brest

Troyes 1 x 2 PSG

CAMPEONATO ARGENTINO

Godoy Cruz 2 x 1 River Plate

Banfield 0 x 1 Talleres

Union 4 x 0 San Lorenzo

Huracán 0 x 1 Lanús

OLIMPÍADAS

Brasil 2 x 1 Espanha

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Arouca 0 x 2 Estoril

Moreirense 1 x 2 Benfica

Marítimo 0 x 2 Braga

CAMPEONATO ACREANO

Humaitá 1 x 0 São Francisco

CAMPEONATO BRASILEIRO – SUB-20

Atlético-MG 1 x 0 Sport

América 3 x 1 Botafogo

Vasco 0 x 1 Athletico-PR

São Paulo 0 x 1 Cruzeiro