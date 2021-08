PLACAR FI: Com público no Mineirão, Séries C e D e Internacionais, confira os RESULTADOS desta SEXTA!

Campinas, SP, 20 (AFI) – A sexta-feira marcou o retorno da torcida do Cruzeiro no Mineirão, jogos por Séries C e D do Campeonato Brasileiro, além de Internacionais pelo Mundo. Como de costume, o PLACAR FI acompanhou TODOS os jogos em TEMPO REAL.

O dia também foi de decisão pelo Campeonato Brasileiro Feminino, quando foram conhecidos os semifinalistas. Também teve bola rolando pelo Brasileiro de Aspirantes.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA:

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Cruzeiro 1 x 0 Confiança

Avaí 1 x 2 Coritiba

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C

Botafogo-PB 1 x 2 Floresta-CE

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE D

Caucaia-CE 3 x 4 Atlético-CE

CAMPEONATO BRASILEIRO – ASPIRANTES

Corinthians 2 x 2 Ceará

CAMPEONATO BRASILEIRO – FEMININO (SUB-18)

Fluminense 1 x 2 Ferroviária

Chapecoense 1 x 1 São Paulo

Flamengo 3 x 2 Santos

Internacional 1 x 1 Corinthians

CAMPEONATO ALEMÃO

RB Leipzig 4 x 0 Stuttgart

CAMPEONATO ESPANHOL

Bétis 1 x 1 Cádiz

CAMPEONATO FRANCÊS

Brest 2 x 4 PSG

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Arouca 2 x 1 Famalicão

Moreirense 2 x 3 Braga

CAMPEONATO ARGENTINO

Independiente 0 x 0 Defensa y Justicia

Aldovisi 3 x 0 Colón

Sarmiento 3 x 0 Atlético Tucumán

Banfield 1 x 1 Estudiantes