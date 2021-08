PLACAR FI: Com vitória do Atlético-MG em cima do Flu na Copa do Brasil, confira TODOS os RESULTADOS desta QUINTA

Campinas, SP, 26 (AFI) – A quinta-feira (26) foi bastante movimentada com grandes jogos dentro e fora do país. O principal destaque, como não poderia ser diferente, fica para a vitória do Atlético-MG em cima do Fluminense no jogo que fechou a rodada de ida das quartas de final das quartas de final da Copa do Brasil.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A quinta-feira (26) ainda teve jogos da Série B, Brasileiro de Aspirantes, Paulista Feminino, Paulista Sub 20, Amapaense, Gaúcho A2 e Argentino.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA QUINTA-FEIRA (26):

COPA DO BRASIL

Fluminense 1 x 2 Atlético-MG

SÉRIE B

Confiança 1 x 2 Goiás

BRASILEIRO DE ASPIRANTES

Ceará 2 x 0 Grêmio

Figueirense 0 x 0 Corinthians

Bahia 0 x 2 Fortaleza

Avaí 3 x 1 Red Bull Bragantino

PAULISTA FEMININO

Red Bull Bragantino 1 x 1 Santos

São José 0 x 5 Corinthians

Ferroviária 1 x 0 Pinda

PAULISTA SUB 20

Mirassol 5 x 0 América

Monte Azul 1 x 1 Tanabi-SP

Fernandópolis 0 x 2 Olímpia

VOCEM 0 x 2 Marília

Taquaritinga 0 x 3 Penapolense

XV de Jaú 2 x 0 Assisense

Independente 2 x 1 São-Carlense

XV de Piracicaba 2 x 2 Velo Clube

Itapirense 0 x 0 Amparo

Rio Branco 4 x 1 Jaguariúna

Brasilis 0 x 4 Ponte Preta

Guarani 1 x 0 Capivariano

Desportivo Brasil 2 x 2 Atibaia

São Bernardo 2 x 0 Ituano

Corinthians 6 x 0 Red Bull Bragantino

Nacional 1 x 1 Ibrachina

Portuguesa 1 x 1 Juventus

Audax 0 x 0 São Bento

Oeste 2 x 0 SC Brasil

São Paulo 6 x 0 Grêmio Osasco

Palmeiras 5 x 1 União Mogi

Flamengo 3 x 2 ECUS

Taubaté 0 x 1 São José

Santos 0 x 0 EC São Bernardo

Água Santa 1 x 0 Santo André

Portuguesa Santista 2 x 0 São Caetano

AMAPAENSE

Macapá 2 x 4 Trem

GAÚCHO A2

Guarani de Venâncio Aires 1 x 2 Bagé

São Gabriel 1 x 4 São Paulo

ARGENTINO

Godoy Cruz (ARG) 1 x 2 Unión de Santa Fé

Argentinos Juniors (ARG) 1 x 2 Talleres (ARG)

Estudiantes (ARG) 2 x 0 San Lorenzo (ARG)

River Plate (ARG) 2 x 0 Aldosivi