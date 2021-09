PLACAR FI: Com vitória do Fluminense, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA-FEIRA

Campinas, SP, 30 (AFI) – A semana começou ‘daquele jeito’ para os amantes do futebol com grandes jogos no decorrer desta segunda-feira (30) e deu pistas do que vem por ai. O grande destaque ficou para o Brasileirão, no qual o Fluminense venceu o Bahia, enquanto Fortaleza e Cuiabá empataram sem gols.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (30) ainda teve jogos da Série C, Brasileiro Sub 20, Brasileiro Feminino A1 e A2, Amapaense, Gaúcho A2 e Argentino.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

BRASILEIRÃO

Fluminense 2 x 0 Bahia

Fortaleza 0 x 0 Cuiabá-MT

SÉRIE C

Santa Cruz 2 x 1 Volta Redonda-RJ

BRASILEIRO SUB 20

Flamengo 4 x 2 Fluminense

BRASILEIRO FEMININO

Internacional 0 x 1 Palmeiras

BRASILEIRO FEMININO A2

Red Bull Bragantino 0 x 0 Atlético-MG

AMAPAENSE

Trem 3 x 0 Santana

GAÚCHO A2

Lajeadense 1 x 3 Guarany de Bagé

São Paulo 1 x 0 Inter de Santa Maria

Passo Fundo 0 x 0 Tupi

Veranópolis 2 x 0 Glória de Vacaria

ARGENTINO

Newell’s Old Boys (ARG) 1 x 2 Atlético Tucumán (ARG)

Unión de Santa Fé 1 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

San Lorenzo (ARG) 3 x 0 Patronato

Sarmiento 1 x 2 River Plate (ARG)

Talleres (ARG) 2 x 0 Estudiantes (ARG)