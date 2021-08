PLACAR FI: Com vitória do RB Bragantino e empate do Atlético-MG, confira TODOS os RESULTADOS desta SEGUNDA

Campinas, SP, 23 (AFI) – A semana começou ‘daquele jeito’ para os amantes do futebol com grandes jogos no decorrer desta segunda-feira (23) e deu pistas do que vem por ai. Os maiores destaques ficaram para a vitória do RB Bragantino sobre o América-MG, por 2 a 0 e o empate entre Fluminense e Atlético-MG, pelo placar de 1 a 1, que movimentaram as disputados do Brasileirão.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A segunda-feira (23) ainda teve jogos da Série C, Série D, Brasileiro Sub 20, Brasileiro Feminino, diversos estaduais pelo Brasil e também internacionais pelo mundo.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (23):

BRASILEIRÃO

América-MG 0 x 2 Red Bull Bragantino

Fluminense 1 x 1 Atlético-MG

SÉRIE C

Jacuipense-BA 1 x 1 Santa Cruz

SÉRIE D

Águia Negra-MS 2 x 6 Rio Branco-ES

BRASILEIRO SUB 20

São Paulo 4 x 2 Palmeiras

BRASILEIRO FEMININO

Santos 2 x 2 Ferroviária

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Atlético Catarinense 1 x 1 Caçador

Guarani 0 x 1 Carlos Renaux

CAMPEONATO MINEIRO – MÓDULO II

Democrata de Governador Valadares 2 x 0 Guarani

CAMPEONATO GAÚCHO – A2

Lajeadense 1 x 0 São Gabriel

Avenida 2 x 0 Bagé

ESPANHOL

Getafe 0 x 1 Sevilla

Osasuna 0 x 0 Celta

INGLÊS

West Ham 4 x 1 Leicester City

ITALIANO

Cagliari 2 x 2 Spezia

Sampdoria 0 x 1 Milan

PORTUGUÊS

Paços de Ferreira 1 x 3 Estoril

Boavista 2 x 0 Santa Clara