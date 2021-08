PLACAR FI: Copa do Brasil, Segundona e Internacionais. RESULTADOS de QUARTA-FEIRA!

Campinas, SP, 25 (AFI) – A quarta-feira foi do jeitinho que o torcedor brasileiro gosta: muito jogos, gols nos acréscimos e classificações. O PLACAR FI esteve ligado o tida todo com Série B, Copa do Brasil, Segundona Paulista, Estaduais pelo Brasil, Internacionais e Liga dos Campeões!

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA QUARTA-FEIRA (25):

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Vila Nova 1 x 0 Avaí

COPA DO BRASIL

Grêmio 0 x 4 Flamengo

São Paulo 2 x 2 Fortaleza

Athletico-PR 1 x 0 Santos

CAMPEONATO PAULISTA – 2ª DIVISÃO

América 2 x 3 Inter de Bebedouro

Taquaritinga 2 x 0 Catanduva

Fernandópolis 1 x 1 Matonense

XV de Jaú 2 x 1 Assisense

Santacruzense 1 x 1 Grêmio Prudente

VOCEM 1 x 1 Osvaldo Cruz

São-Carlense 0 x 0 Independente

Mogi Mirim 1 x 0 Rio Branco

Itapirense 1 x 2 São Carlos

Mauaense 2 x 2 Guarulhos

Flamengo 2 x 0 Barcelona

Colorado Caieiras 2 x 1 Paulista

Manthiqueira 2 x 0 Atlético Mogi

ECUS 0 x 3 União Suzano

União Mogi 0 x 1 Mauá

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

Palmeiras 7 x 0 Realidade Jovem

São Paulo 7 x 0 Portuguesa

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Ferroviária 1 x 0 Inter de Limeira

CAMPEONATO ACREANO

Vasco 1 x 2 Galvez

São Francisco 1 x 2 Atlético

CAMPEONATO GAÚCHO – A2

Igrejinha 1 x 1 Veranópolis

Glória de Vacaria 3 x 1 Passo Fundo

CAMPEONATO ARGENTINO

Platense 1 x 3 Boca Juniors

Rosario Central 4 x 0 Arsenal

Lanús 2 x 0 Gimnasia y Esgrima

Defensa y Justicia 2 x 0 Newell’s Old Boys

Huracán 1 x 1 Vélez Sarsfield

LIGA DOS CAMPEÕES

Brondby 1 x 2 Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk 2 x 2 Monaco

Dínamo Zagreb 0 x 0 Sheriff