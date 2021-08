PLACAR FI: Dia teve clássico paulista na Libertadores, Bugre no G4 e abertura do Paulista Feminino com clássico

Campinas, SP, 10 (AFI) – A terça-feira foi de grandes emoções. São Paulo e Palmeiras duelaram no Morumbi pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores e o Guarani, com gol aos 50 minutos, entrou no G4.

Ainda teve abertura do Paulista Feminino com clássico entre Corinthians e Ferroviária, além de gol da “esquecida” Cristiane na goleada santista. RB Bragantino também estreou com vitória sobre o Pinda no primeiro dia das mulheres pelo estadual.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Paulista Feminino tudo AO VIVO no TEMPO REAL.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA TERÇA-FEIRA

LIBERTADORES:

São Paulo 1 x 1 Palmeiras, no Morumbi

SUL-AMERICANA:

Rosario Central-ARG 3 x 4 RB Bragantino, no Gigante de Arroyito

SÉRIE B – 17ª RODADA

Avaí 0 x 1 Guarani, na Ressacada

Confiança 0 x 2 CSA, no Batistão

Vasco 1 x 0 Vila Nova, no São Januário

Goiás 1 x 1 Remo, no Serrinha

PAULISTA FEMININO – 1ª RODADA

Portuguesa 1 x 4 Santos, no Dr. Oswaldo Teixeira Duarte

RB Bragantino 3 x 0 Pinda, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull Brasil

Ferroviária 0 x 3 Corinthians, na Fonte Luminosa