PLACAR FI: Mais um título europeu para o Chelsea, Brasileiros na Libertadores, Série B e muito estadual

Campinas, SP, 11 (AFI) – A quarta-feira de futebol contou com título na Europa. O Chelsea-ING bateu o Villarreal-ESP nos pênaltis e garantiu a Supercopa da UEFA. Ainda teve Campeonato Brasileiro Série B, brasileiros em campo na Libertadores e estaduais no Norte do país.

Destaque também para o final histórico na Sul-Americana, o Campeonato Paulista Sub-20 e o Paulista Feminino. Foram três jogos em São Paulo com Corinthians, pelas categorias de base, e Palmeiras, junto do São Paulo, pelas mulheres.

O PLACAR FI não te deixa de fora das principais competições nacionais e internacionais e acompanhou de tudo no PORTAL FUTEBOL INTERIOR. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Paulista Sub-20, Paulista Feminino, Amapaense, Acreano, Catarinense Série B, Mineiro Módulo II e competições europeias tudo AO VIVO no TEMPO REAL.

CONFIRA OS RESULTADOS DA QUARTA-FEIRA

SUPERCOPA DA UEFA

Chelsea-ING (6) 1 x 1 (5) Villarreal-ESP, no Windsor Park

COPA LIBERTADORES

Olimpia-PAR 1 x 4 Flamengo, no Manuel Ferreira

River Plate-ARG 0 x 1 Atlético-MG, no Monumental de Nuñez

CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B

Brasil-RS 0 x 2 Coritiba, no Bento de Freitas

Ponte Preta 2 x 1 Londrina, no Moisés Lucarelli

Cruzeiro 2 x 2 Vitória, no Mineirão

Sampaio Corrêa 2 x 0 Náutico, no Castelão

COPA SUL-AMERICANA

Sporting Cristal-PER 1 x 3 Peñarol-URU, no Nacional de Lima

CAMPEONATO PAULISTA – FEMININO

Palmeiras 2 x 0 AD Taubaté, no Allianz Parque

São Paulo 2 x 0 São José, no CT do São Paulo

CAMPEONATO PAULISTA – SUB-20

Corinthians 1 x 1 Nacional, no Alfredo Schurig

CAMPEONATO ACREANO

Galvez 3 x 1 Andirá, na Arena da Floresta

Atlético-AC 8 x 0 Plácido de Castro, na Arena da Floresta

CAMPEONATO AMAPAENSE

Trem 2 x 0 Ypiranga-AP, no Zerão

CAMPEONATO MINEIRO – MÓDULO II

Guarani 0 x 2 Betim

Aymores 0 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Tupi 1 x 0 Tupynambas

Nacional 2 x 1 Democrata de Governador Valadares

Serranense 0 x 1 União Luziense

Villa Nova 1 x 0 Ipatinga

CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

Nação 3 x 2 Atlético Catarinense

Fluminense 0 x 3 Camboriú

Caçador 0 x 1 Barra