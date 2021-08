PLACAR FI: Muitos jogos e até gol olímpico. Confira os RESULTADOS deste SÁBADO!

Campinas, SP, 21 (AFI) – Com um sábado cheio de jogos, destaque para segunda vitória consecutiva do Grêmio, derrota do Guarani com gol olímpico, jogos por Séries C e D do Campeonato Brasileiro, Segundona que começou neste sábado. E jogos de Campeonatos Internacionais pelo Mundo. Como de costume, o PLACAR FI acompanhou TODOS os jogos em TEMPO REAL.

O dia também ficou marcado pela derrota do Vasco para o Operário e Lisca fica sob pressão no Cruz-Maltino.

CONFIRA OS JOGOS DESTE SÁBADO (21)

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A:

Grêmio 2 x 0 Bahia

Atlético-GO 1 x 1 Chapecoense

Juventude 1 x 1 Fortaleza

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

Vitória 1 x 0 Guarani

Operário 2 x 0 Vasco

Remo 1 x 2 CRB

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C

Ferroviário 0 x 0 Tombense

Manaus 2 x 0 Altos

São José 1 x 1 Novorizontino

Paraná 1 x 1 Ituano

Mirassol 0 x 1 Figueirense

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE D

São Raimundo-RR 1 x 2 Castanhal-PA

Paragominas-PA 4 x 1 Imperatriz-MA

Moto Club-MA 3 x 1 Juventude-MA

Palmas-TO 0 x 2 Guarany de Sobral-CE

Tocantinópolis-TO 0 x 2 4 de Julho-PI

Campinense-PB 1 x 0 Souza-PB

Juazeirense-BA 2 x 1 Bahia de Feira-BA

Atlético Algoinhas-BA 1 x 1 Retrô

Aparecidense-GO 4 x 1 Goianésia-GO

Porto Velho-RO 1 x 0 Jaraguá-GO

Gama-DF 0 x 3 União-MT

Caldense-MG 0 x 1 Boa Esporte-MG

Santo André-SP 2 x 2 Portuguesa-SP

Inter de Limeira-SP 0 x 2 São Bento-SP

Caxias-RS 1 x 1 FC Cascavel-PR

Juventus-SC 0 x 1 Joinville-SC

Marcílio Dias-SC 2 x 0 Rio Branco-PR

Esportivo-RS 2 x 1 Aimoré-RS

CAMPEONATO PAULISTA – SEGUNDA DIVISÃO

Rio Branco 2 x 1 São-Carlense

Independente 1 x 1 Itapirense

BRASILEIRO FEMININO A2

ATLÉTICO-MG 0 x 0 Cresspom

BRASILEIRO SUB-20

Cruzeiro 3 x 3 Grêmio

Corinthians 4 x 0 Atlético-GO

Inter 2 x 3 Chapecoense

América-MG 4 x 1 Vasco

Fluminense 3 x 0 Fortaleza

CAMPEONATO ACREANO

Humaitá 3 x 2 Andirá

Náuas 0 x 4 Rio Branco

CAMPEONATO MINEIRO – Módulo II

Tupynambas 1 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Betim 0 x 2 Nacional

União Luziense 1 x 1 Ipatinga

Serranense 0 x 2 Aymores

CAMPEONATO PORTUGUÊS

Gil Vicente 0 x 2 Benfica

Sporting 2 x 0 Belenenses

CAMPEONATO ARGENTINO

Boca Juniors 1 x 0 Patronato

Central Córdoba 2 x 2 Platense

Godoy Cruz 1 x 1 Huracán

Vélez Sarsfield 5 x 1 Lanús

Arsenal de Sarandí 0 x 3 Racing

CAMPEONATO ALEMÃO

Eintracht Frankfurt 0 x 0 Augsburg

Freiburg 2 x 1 Borussia Dortmund

Bochum 2 x 0 Mainz

Herta Berlin 1 x 2 Wolfsburg

Greuther Fürth 1 x 1 Arminia Bielefeld

Bayer Leverkusen 4 x 0 Borussia Mönchengladbach

CAMPEONATO ESPANHOL

Alavés 0 x 1 Mallorca

Granada 1 x 1 Valencia

Espanyol 0 x 0 Villarreal

Athletic Bilbao 1 x 1 Barcelona

CAMPEONATO FRANCÊS

Monaco 0 x 2 Lens

Saint-Etienne 1 x 1 Lille

CAMPEONATO INGLÊS

Liverpool 2 x 0 Burnley

Crystal Palace 0 x 0 Brentford

Aston Villa 2 x 0 Newcastle

Leeds 2 x 2 Everton

Manchester City 5 x 0 Norwich

Brighton 2 x 0 Watford