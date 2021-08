Planejamento financeiro e a reserva de emergência – dicas relevantes

Como elaborar uma reserva de emergência dentro do planejamento financeiro pessoal?

O planejamento financeiro requer análises importantes sobre o seu comportamento de consumo, dentre outros fatores. Por conta da crise financeira que foi agravada com a situação pandêmica ocorrida por conta do coronavírus, o nível de endividamento da pessoa física tem subido consideravelmente.

Uma reserva de emergência pode ser feita independentemente do valor de sua renda

Conforme uma pesquisa da Serasa, muitos dos endividados relatam que não possuem, nem nunca fizeram nenhum tipo de reserva de emergência. Sendo assim, esse tipo de situação demonstra a importância da educação financeira na rotina do cidadão.

Uma reserva de emergência pode ser feita independentemente do valor de sua renda. Isso porque é necessário que você direcione algum valor mensal para essa finalidade, ainda que seja um valor relativamente baixo, embora especialistas recomendem que você possua ao menos seis vezes o valor de sua renda numa reserva.

No entanto, é possível que todas as pessoas elaborem um planejamento financeiro pessoal, considerando uma mudança em seus hábitos.

Direcione valores economizados para uma poupança

Todavia, não estamos sugerindo que você faça nenhum tipo de mudança radical, apenas que você direcione valores economizados para uma poupança.

Você Pode Gostar Também:

Sendo assim, você pode verificar em seus hábitos de rotina, o que você acredita que pode ser modificado para que você direcione os valores economizados para a sua poupança.

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, bem como, você pode realizar o mesmo tipo de troca no que diz respeito à sua conta bancária. Uma vez que as fintechs oferecem produtos bancários com bastante qualidade, todavia, com isenção total de tarifas.

Dessa forma, você deve direcionar os valores para a poupança com foco em novos hábitos, mesmo que os valores sejam baixos. Assim sendo, conforme o seu planejamento financeiro pessoal evoluir, você poderá direcionar valores cada vez mais elevados e fixos para essa finalidade.

Coloque o foco em seus hábitos

No entanto, quando você foca em seus hábitos, você passa a diminuir naturalmente suas compras por impulso, o que modifica a sua relação com o dinheiro.

Certamente você poderá direcionar valores com a finalidade de possuir uma reserva de emergência, ainda que sejam valores baixos. Já que a maioria das pessoas não reserva valor algum pela ausência desse hábito.

Sendo assim, é muito importante que você tenha paciência com esse processo. Pois mudar hábitos requer disciplina e é um processo que pode ocorrer de forma positiva, porém, nem sempre ocorre de forma linear.