Polícia americana interrompe show de Gusttavo Lima em Orlando; entenda

Gusttavo Lima teve o show interrompido pela polícia americana na cidade de Orlando (EUA), na noite desta última sexta-feira (6). Mais de 5 mil fãs participaram do evento. As primeiras informações são de que a polícia precisava solucionar um incidente na rua, próximo a apresentação.

Alguns fãs citaram ainda que o cantor saiu às pressas do local de helicóptero. Em nota, a assessoria do artista negou a informação.

“O cantor Gusttavo Lima fez 1h40 de show em Orlando na noite dessa sexta-feira (06). Ocorre que houve um incidente de trânsito na rua e, por conta disso, a polícia pediu para que ele cantasse somente mais três músicas. O artista não saiu correndo do local e, muito menos, de helicóptero. Atendeu todos os fãs e convidados no camarim, onde permaneceu por mais de uma hora após o show. Inclusive, o cantor atendeu o público até mesmo após entrar em um veículo para saída do local, conforme imagens divulgadas nas redes sociais”, afirma o comunicado.

Confira parte do show em Orlando