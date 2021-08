Polícia conclui inquérito sobre acidente com mortes na Fernandes Lima

A delegada Sheila Carvalho titular da Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito da capital informou que concluiu e remeteu à Justiça o Inquérito Policial que apurou o acidente fatal, ocorrido no dia 23 de julho, na Avenida Fernandes Lima, em Maceió. Na ocasião, duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida. De acordo…

A delegada Sheila Carvalho titular da Delegacia de Acidentes e Delitos de Trânsito da capital informou que concluiu e remeteu à Justiça o Inquérito Policial que apurou o acidente fatal, ocorrido no dia 23 de julho, na Avenida Fernandes Lima, em Maceió. Na ocasião, duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida.

De acordo com a delegada, em razão das circunstâncias já analisadas, e baseada em provas robustas, o causador do acidente, condutor de um veículo Jeep Renegade, foi indiciado por homicídios dolosos e lesão corporal grave.

“A conduta do motorista não se amolda aos tipos penais previstos no Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a ação volitiva do autor de ingerir bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor, ao trafegar na contramão de uma via bastante movimentada, sugestiona a presença de dolo eventual, sendo a ocorrência de duas mortes e uma lesão, o resultado assumido por ele”, disse a autoridade policial.

Prisão