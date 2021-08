Polícia pede arquivamento do inquérito sobre morte de Tom Veiga, o Louro José

A Polícia Civil do Rio de Janeiro solicitou ao Ministério Público o arquivamento do inquérito sobre a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José, que foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca, em novembro do ano passado.

Em nota enviada ao UOL, a instituição alegou que a decisão foi tomada após “depoimentos de testemunhas, laudos periciais e demais diligências cabíveis”. Durante os últimos meses, as investigações apontaram que não há elementos que indiquem causa violenta, incluindo os resultados obtidos pela perícia local e de exame cadavérico.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) da cidade apontou que o ator foi vítima de um acidente vascular cerebral causado por um aneurisma.