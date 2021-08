Polícia prende 17 criminosos que solicitaram Auxílio Emergencial

A Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) prendeu nada menos do que 17 pessoas nos últimos dias. Em comum: todos eles eram criminosos que estavam sendo procurados pela justiça e solicitaram o Auxilio Emergencial do Governo Federal. Diante desse pedido, ficou um pouco mais fácil encontrar esses indivíduos.

De acordo com as informações oficiais, 16 prisões aconteceram no estado do Espírito Santo. A outra aconteceu no estado de Minas Gerais. Todas elas se registraram no intervalo de tempo que vai desde o último dia 21 de julho até esta quarta-feira (11). Os oficiais não deram muitas informações sobre os dados pessoais desses criminosos.

O que se sabe mesmo é que a Controladoria Geral da União (CGU) ajudou em todo esse processo. Além disso, a Caixa Econômica Federal também mapeou a situação dessas pessoas. Esses órgãos do Governo conseguiram identificar os pedidos de Auxílio vindo de indivíduos que são, na verdade, fugitivos da polícia.

Com essas informações em mãos, os agentes da justiça decidiram fazer uma espécie de mapeamento para descobrir possíveis locais em que essas pessoas poderiam estar. Até aqui sabe-se que a operação acabou sendo um sucesso. Isso porque eles conseguiram capturar os 17 criminosos.

Ainda de acordo com a polícia, as pessoas que os agentes capturaram respondiam por uma série de crimes. Entres eles estão tráfico de drogas; porte ilegal de arma de fogo; homicídio; furto e roubo; ameaça; estupro e até mesmo violação de direitos autorais. Pelo menos essas são as informações oficiais dos agentes da justiça.

Fraudes no Auxílio

De acordo com informações da própria CGU, o Governo Federal acabou gastando bilhões de reais em pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial no ano passado. Esse dinheiro poderia servir para fazer repasses para pessoas que realmente estavam precisando da quantia e não receberam.

Diante desta informação, a ordem dentro do Palácio do Planalto é tentar evitar que essa situação se repita. Até por isso eles estão aumentando o aparato de segurança nas contas do Auxílio Emergencial deste ano. O objetivo é impedir que esse nível de frades aconteça de novo.

Ainda não dá para saber se todo esse esforço está fazendo muita diferença. É que nem a CGU e nem o Tribunal de Contas da União (TCU) estão divulgando informações oficiais sobre a quantidade de fraudes que possivelmente estariam acontecendo neste ano.

Bloqueios no programa

Aliás, essa tentativa de impedir que as fraudes se repitam este ano, está fazendo com que o Governo Federal mande o Dataprev analisar as contas do Auxílio Emergencial com certa frequência. Pelo menos essa é a regra até aqui.

Todos os meses, o órgão realiza portanto uma reanálise nos mais de 37 milhões de perfis do programa para tentar evitar que as fraudes aconteça. Se eles perceberem algo de errado, então eles bloqueiam ou suspendem o benefício.

Essa prática está, no entanto, dando o que falar. Nas redes sociais, vários usuários do programa afirmam que o Dataprev estaria fazendo cortes injustos. O órgão do Governo nega que isso esteja acontecendo.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio deste ano está chegando na casa de cerca de 37 milhões de brasileiros. Esse número, no entanto, chegou a ser de 39 milhões em meados de abril.