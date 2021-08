Políticos e personalidades repercutem a morte de Duda Mendonça

Políticos e personalidades prestaram homenagens ao publicitário Duda Mendonça, que morreu nesta segunda-feira (16), aos 77 anos. O marqueteiro político estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar um câncer no cérebro.

“Lamento a morte do baiano Duda Mendonça. Publicitário que teve o seu talento reconhecido no Brasil e no mundo. Meus sentimentos para familiares e amigos”.

“Eu comecei a minha carreira como estagiário do Duda Mendonça. E ele me ensinou a falar com o povão, o que sabia fazer como ninguém. Cunhou frases que fazem parte da cultura do Brasil e que viraram expressão popular, como: não basta ser pai, tem que participar. RIP [sigla em inglês para “descanse em paz”] seu Duda”.