Ponte Preta 4 x 2 Confiança – Macaca respira contra a degola!

Campinas, SP, 14 (AFI) – A Ponte Preta emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B e respirou na luta contra o rebaixamento ao ganhar do Confiança, por 4 a 2, na tarde deste sábado (14), no Estádio Moisés Lucarelli, pela penúltima rodada.

Com 19 pontos, a Ponte Preta subiu para o 14º lugar e abriu seis do próprio Confiança, que perdeu a segunda seguida e estacionou na 18ª colocação, correndo o risco de terminar a rodada na lanterna.

Este jogo teve e transmissão da Rádio Futebol Interior, a maior audiência da WEB do Interior de São Paulo. A narração foi de Carlos Corsato, reportagens de Wendel Coral e comentários de Fran Franciso (convidado) e comando técnico de Felipe Marques.

VEJA OS GOLS !

QUE COMEÇO

A partida começou alucinante no Majestoso. Logo aos seis, Moisés fez boa jogada dentro da área e cruzou rasteiro para Fessin completar. Três minutos depois, o meia aproveitou cruzamento de Niltinho, se antecipou ao zagueiro e ampliou para a Ponte Preta.

O Confiança respondeu em chute rasteiro de Willians Santana. Ivan foi buscar no cantinho. Tranquila, a Ponte deu a bola para o adversário e apostou no contra-ataque. Aos 30, Moisés invadiu a área, deixou o zagueiro no chão e chutou para grande defesa de Michael.

A Ponte continuava criando boas oportunidades e quase marcou o terceiro aos 37. Niltinho cobrou escanteio e Rodrigão bateu de primeira. Michael foi buscar. Três minutos depois, João Paulo cobrou falta perfeita no ângulo e diminuiu para o Confiança. No último lance, Fessin parou no goleiro adversário.

EMOÇÃO ATÉ O FIM

Na volta do intervalo, a Ponte Preta ampliou aos 17 minutos. Fessin foi derrubado por Marcelinho dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Moisés deslocou Michael e fez seu quarto gol na Série B.

O Confiança voltou para o jogo as 31 minutos em mais um lance de bola parada. João Paulo cobrou falta, a barreira abriu e Ivan não conseguiu chegar. Na sequência, quase que a Ponte marca em chute rasteiro de João Veras. Michael fez mais uma boa defesa.

A reação do clube alagoano ficou mais difícil aos 41 minutos, quando Nirley recebeu o segundo amarelo e foi expulso. No último lance, Rafael Vila saiu jogando errado e perdeu a bola para Iago, que invadiu a área e rolou para João Veras sacramentar a vitória.

PRÓXIMOS JOGOS

A Ponte volta a campo na próxima terça-feira, contra o Coritiba, às 21h30, no Couto Pereira. No mesmo dia, o Confiança recebe o Remo, às 19h, na Arena Batistão. Os jogos são válidos pela 19ª rodada.