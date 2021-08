Ponte Preta x Brusque – Macaca precisa da vitória para não retornar ao Z4

Campinas, SP, 21 (AFI) – A Ponte Preta não pode pensar em outro resultado senão na vitória, neste domingo, quando receberá o Brusque, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL. No primeiro turno, o Brusque venceu por 2 a 1.

Na última rodada, a Ponte visitou o Coritiba e perdeu por 2 a 0, no Couto Pereira. O resultado manteve o time com 19 pontos, mas na 16ª posição. Mesma pontuação do Londrina (17º), primeiro time na zona de rebaixamento, só que na frente pelo saldo de gols como critério de desempate: -5 a -6.

Já o Brusque merecia ter tido sorte melhor e perdeu para o Goiás, por 1 a 0, em Brusque. Foi o quarto jogo sem vitória do time catarinense, num ‘jejum’ de três derrotas e um empate. O novato na edição 2021 ainda assim faz campanha razoável, aparecendo em 13º lugar com 25 pontos.

PONTE PRETA VAI MUDAR

O técnico Gilson Kleina armará a Ponte Preta com novidades. A primeira acontece no setor defensivo, já que contestado lateral-esquerdo Kevin recebeu o terceiro amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão automática. Inclusive, contra o Coritiba ele já começou no banco de reservas para a entrada de Rafael Santos.

No meio-campo, o volante André Luiz cumpriu suspensão automática na última rodada, treinou normalmente durante a semana e retomará a condição de titular. Com isso, o jovem Marcos Júnior voltará a ser opção na reserva.

Importante destacar que, apesar de anunciados durante a semana, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o volante Yago Henrique ainda não tem condição de jogo e sequer foram relacionados.

BRUSCÃO VOLTA A MEXER

Assim como no final do primeiro turno, o técnico Jerson Testoni terá novamente que ‘quebrar a cabeça’ para definir o Brusque. Isso porque os laterais-direito de origem seguem machucados e o forçam a improvisar Nonato no setor.

As outras notícias negativas estão no meio-campo e ataque. Alex Ruan, que vinha atuando improvisado no meio-campo, e o artilheiro Edu, receberam o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática.

Já a boa notícia é para o retorno do experiente zagueiro Everton Alemão, já que ele está liberado após também cumprir suspensão por cartão.