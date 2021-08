Ponte Preta x Londrina – No dia do aniversário de 121 anos, Macaca tem duelo direto contra o Z4 da Série B

Campinas, SP, 10 (AFI) – No mesmo dia em que completa 121 anos de vida, a Ponte Preta entra em campo tentando sair de uma das maiores crises de sua história. Sem vencer há dois jogos e lutando contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, o time campineiro busca a reabilitação diante do Londrina, em um duelo direto, nesta quarta-feira (11), em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, às 19h.

Na parte debaixo da tabela desde o começo da competição, a Ponte Preta aparece atualmente na 18ª colocação, dentro do Z4, com 13 pontos. Em 16 jogos foram apenas duas vitórias, sete empates e sete derrotas. O rival vive uma situação bem parecida. Com a mesma pontuação do time campineiro, o Londrina leva a pior nos critérios de desempate e está na 19ª colocação.

PONTE PRETA

Para o duelo, o técnico Gilson Kleina ‘ganhou de presente’ mais duas opções para armar o time titular da Ponte Preta, que deve ir a campo com mudanças. São eles: o atacante Rodrigão, que treinou normalmente nesta terça-feira após ser liberado pelo Departamento Médico e deve reassumir a vaga que foi de Josiel.

E, o zagueiro Clayton que cumpriu suspensão automática contra o Botafogo-RJ após ser expulso na rodada anterior e que retorna no lugar de Rayan. Já Richard e Vini Locatelli correm riscos de perder a titularidade por opção técnica. Niltinho e Léo Naldi aparecem como preferidos de Kleina para ficarem com as vagas.

Nas laterais também podem haver mudanças. Kevin deve deixar a equipe titular e com isso, Felipe Albuquerque volta a lateral direita, sua posição de origem. Assim, Rafael Santos e Jean Carlos disputam a vaga na esquerda. As situações de Ednei, Lucas Cândido e Thalles não foram informadas pela Ponte Preta, mas o trio segue de fora.

LONDRINA

Sabendo da importância do duelo para o adversário e também por ser um confronto direto contra a zona de rebaixamento, o técnico Márcio Fernandes sinalizou que irá fazer mudanças no time titular do Londrina e pediu atenção de seu elenco. Insatisfeito com a atuação da equipe, o comandante deve fazer mudanças em todos os setores.

“A confiança é total no plantel. Temos que jogadores que podem entrar bem. É como falei para eles, cada um vai tendo a sua chance, tem que agarrar. Os jogadores que entrarem tem que fazer por onde, mostrar que vem mostrando nos treinamentos. Se isso acontecer, estamos tranquilos”.

Na zaga, Saimon deve ganhar a titularidade no lugar que vem sendo de Augusto. Na lateral-esquerda, Felipe Vieira não é mais unanimidade e agora tem Luiz Henrique na sombra, podendo ficar com a vaga. No meio-campo, com Tárik suspenso, Pedro Cacho é o favorito para ficar com a vaga.

Mas, Matheus Bianqui pode voltar ao meio e com isso, Luan Marchiori ou Saimon disputam vaga na lateral-direita. Por fim no ataque, Júnior Pirambu deve perder vaga para Safira. Enquanto, Marcelinho e Caprini disputam uma vaga com Douglas Santos.