Pontes da zona rural de Penedo serão refeitas com concreto armado

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) da Prefeitura de Penedo já recuperou acessos para a zona rural e está se preparando para recuperar as pontes localizadas nos povoados Ponta Mofina e Taquari, com apoio do governo estadual.

De acordo com o projeto técnico, as estruturais atuais são de madeira e serão reconstruídas com concreto armado, tornado as pontes mais resistentes para o tráfego de veículos e moradores

O Secretário Municipal de Serviços Públicos, Ivo Costa, visitou as localidades que serão beneficiadas, juntamente com a equipe técnica da SEMSP.

De acordo com o gestor da pasta e engenheiro civil Ivo Costa, a substituição das pontes ocorrerá será feita em parceria com o Governo do Estado, por meio do DER – Departamento de Estradas e Rodagens.

“Uma reivindicação antiga da população da zona rural que agora será realizada na gestão do Prefeito Ronaldo Lopes, obra muito importante para quem trafega por aquelas localidades”, informou o Secretário Ivo Costa sobre o serviço que será iniciado logo após o fim do período de chuvas.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP