População ateia fogo em veículo após acidente com dois mortos; veja vídeo

Duas pessoas morreram, na manhã deste sábado, 14, após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins. Revoltada, a população ateou fogo no carro causador da colisão. De acordo com dados de testemunhas, o veículo Jetta branco, de placa QSB 7C05, seguia pela avenida…

Cortesia

Duas pessoas morreram, na manhã deste sábado, 14, após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo na Avenida Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro do Martins. Revoltada, a população ateou fogo no carro causador da colisão.

De acordo com dados de testemunhas, o veículo Jetta branco, de placa QSB 7C05, seguia pela avenida no sentido Centro/Tabuleiro em alta velocidade. Em um determinado trecho, o automóvel acabou colidindo com a motocicleta Honda preta, de placa NMM 2412.

Com o choque, o condutor da motocicleta – que não teve a identidade revelada – morreu local, antes mesmo da chegada de uma unidade do Samu. Já o garupa, também sem identificação, foi socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra, com traumatismo cranio-encefálico, mas já chegou a unidade hospitalar em óbito.

Cortesia

Diante da cena, populares apedrejaram e atearam fogo no Jetta. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou ao local uma equipe com quatro militares por volta das 11h34. Lá, a guarnição, em apoio as equipes da Polícia Militar, conseguiu debelar as chamas do automóvel.

Apesar de relatos da população de que o motorista estava em alta velocidade, as causas só serão determinadas após perícia. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

Equipes a SMTT estiveram no local para reorganizar o trânsito. O Instituto de Criminalística realizou a perícia no corpo do motociclista, que foi recolhido em seguida ao Instituto de Medicina Legal (IML).