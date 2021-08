População de Penedo ganha investimentos e novos programas de saúde

Secretário Guilherme Lopes apresenta soluções para ampliar serviços durante audiência na Câmara de Vereadores

O Secretário Guilherme Lopes tem ótimas notícias para o povo de Penedo. O gestor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) anunciou programas para resolver a demanda reprimida por exames, consultas e cirurgias e expôs investimentos da pasta durante audiência pública realizada na Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, 19.

A primeira ação é direcionada à zona rural, onde o programa Saúde Por Todo Canto vai ocorrer uma vez por mês, começando na próxima quarta-feira, 25, no povoado Ponta Mofina.

Consultas médicas, atendimento odontológico, exames, vacina contra Covid-19, combate ao mosquito Aedes aegypti e outras ações educativas estão entre os serviços levados até o homem e a mulher do campo, com transporte para que moradores das comunidades próximas também tenham acesso ao mutirão de saúde.

O objetivo do Saúde Por Todo Canto é resolver a demanda reprimida por serviços reduzidos em função da pandemia de Covid.

Da mesma forma, o programa Acelera Saúde chega para atender toda a população, da cidade e dos povoados, para normalizar a oferta de exames de imagem, cirurgias eletivas e consultas com especialistas em diversas áreas da medicina.

Consultório Móvel e Ambulâncias para zona rural

Para quem mora distante do centro urbano de Penedo, Guilherme Lopes tem mais duas ações de fundamental importância: a licitação de um ônibus dotado de três consultórios para atender, prioritariamente, comunidades assistidas por anexo de unidades de saúde e, de forma mais breve, a disponibilização de ambulâncias exclusivas para a zona rural.

Os veículos de socorro imediato serão equipados com rádio amador, garantindo a comunicação com a central reguladora do serviço 24 horas que terá uma unidade no povoado Palmeira Alta, atendendo também as comunidades adjacentes e mais distantes do centro urbano de Penedo.

Pós-Covid

Guilherme Lopes também anunciou que a Unidade de Referência em Síndromes Gripais será adaptada para funcionar como centro de assistência pós-covid, assistência aos penedenses com sequelas da pandemia.

A nova utilização do centro de triagem para Covid em Penedo depende da redução por atendimento na Unidade de Síndromes, cada vez com menor fluxo de pacientes devido aos avanços na campanha de vacinação, conforme explicou o Secretário Municipal de Saúde.

Médicos em todas as unidades

Guilherme Lopes também informou que todas as 20 unidades de saúde da Rede de Atenção Básica de Penedo estão com médico.

A reposição desse tipo de profissional está cada vez mais difícil devido ao “leilão”, conforme disse sobre a forma antiética praticada por alguns municípios para contratação, ofertando até carga horária menor por salário superior ou igual ao previamente acertado com médico que desfalca o serviço devido a oferta de outra cidade onde trabalhará menos, recebendo mais.

Antigo Semep

A utilização do antigo hospital Semep, imóvel adquirido em condições vantajosas para a Prefeitura de Penedo durante o governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, também foi debatida durante a audiência pública para prestação de contas da SEMS.

O primeiro dos três prédios do local será o endereço do Centro de Referência da Saúde da Mulher, inclusive com espaço destinado para a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) atender vítimas de violência.

O segundo prédio será exclusivo para especialidades médicas ofertadas atualmente no 3º Centro de Saúde (ainda conhecido como Sesp) e também o novo espaço do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), instalado no antigo CAIC, unidade que será reformada para funcionamento da Escola Municipal Santa Luzia.

O terceiro pavimento do antigo Semep será destinado ao Laboratório Municipal, setor dotado de equipamentos de alta tecnologia e pessoal capacitado para a realização de exames do serviço que é referência para o Lacen – Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas.

“Nós estamos pleiteando, junto ao governo do estado, uma unidade do Hemoar para funcionar nesse novo espaço de atendimento à população de Penedo e região. Também teremos uma nova sala de esterilização”, acrescentou Guilherme Lopes sobre o projeto orientado por empresa especializada em construção de hospitais.

CAPS

Pacientes e equipe de trabalho do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) também estarão melhor atendidos, em breve, com espaço mais adequado, situado na Avenida Engenheiro Joaquim Gonçalves, localização que facilita inclusive acesso ao serviço atualmente aberto na Rua Dr. José Lins, mais conhecida como Beco do Tamanduá.

Previne Brasil

O Secretário de Saúde de Penedo falou ainda sobre o repasse de recursos do programa Previne Brasil, uma reivindicação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) já debatida com representantes da categoria e do sindicato.

O gestor da SEMS informou sobre consultas feitas à Procuradoria Geral do Município e Controladoria Geral do Município, setores da Prefeitura de Penedo que apresentaram a impossibilidade de atendimento imediato do pleito, em função da lei federal nº 173/2020.

Devido ao risco de processo por improbidade, Guilherme Lopes propôs pagar o adicional aos agentes de saúde de forma retroativa. A partir de janeiro de 2022, o repasse será no percentual de 75% da verba do Previne Brasil, até quitar a pendência e regularização posterior, com repasse no valor de 50%.

Prestação de contas

Todas essas boas notícias foram apresentadas durante a audiência pública para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde na Câmara de Vereadores sobre o último quadrimestre de 2020 (ainda não apresentada no formato exigido por lei por conta da pandemia de Covid) e o primeiro quadrimestre de 2021.

“Eu tenho muito respeito ao parlamento e sei da importância desse momento”, afirmou Guilherme Lopes durante o debate que durou mais de quatro horas, com todos os questionamentos respondidos e o reconhecimento dos legisladores ao trabalho desenvolvido pela gestão Crescendo Com Seu Povo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP